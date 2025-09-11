دریافت 88 MB
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

پزشکیان: مخالفت با من به معنای ضدانقلاب بودن نیست!

پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در اردبیل گفت: نباید این‌طور باشد که اگر کسی حرف من را گوش نداد، پس ضدانقلاب است!

