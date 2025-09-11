دریافت 88 MB کد خبر 6586463 https://mehrnews.com/x38ZdD ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴ کد خبر 6586463 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴ پزشکیان: مخالفت با من به معنای ضدانقلاب بودن نیست! پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در اردبیل گفت: نباید اینطور باشد که اگر کسی حرف من را گوش نداد، پس ضدانقلاب است! کپی شد مطالب مرتبط سفر استانی رئیسجمهور به اردبیل پزشکیان: مردم پشتوانه اصلی؛ مشکلات با مشارکت عمومی حل میشوند پزشکیان: رقابت مسئولان باید در خدمت کردن به مردم باشد نه کسب قدرت برچسبها مسعود پزشکیان رئیسجمهور رئیس جمهور اسلامی ایران اردبیل
