پزشکیان: رقابت مسئولان باید در خدمت کردن به مردم باشد نه کسب قدرت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان ظهر پنجشنبه در نشستی با جمعی از فعالان سیاسی استان اردبیل با بیان اینکه تلاشهای شما به ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی و سیاسی جامعه کمک زیادی میکند، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، توان دفاعی و موشکی کشور بخشی از مقابله موفق جمهوری اسلامی با دشمن را شکل داد و بخش مؤثر دیگر تکیه به سرمایه اجتماعی و حمایت مردم از نظام و کشور بود.
وی با اشاره به اینکه دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه امیدوار بود که مردم به دلیل برخی نارضایتیها با تهاجم او همراهی خواهند کرد و به خیابان میآیند، افزود: موقعیتشناسی و پشتیبانی مردم از نظام و کشور، مسئولیت ما برای خدمت به آنها را مضاعف کرده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما مسئولان، دولتمردان و همه فعالان سیاسی و اجتماعی باید برای برآوردن نیازهای مردم و رفع مشکلات آنها تلاش کنیم؛ اگر حکومت و دیگر بخشها از جمله احزاب، در این مسیر حرکت کردند، اسلامی هستند، اگر نه، هر اسم و عنوانی هم داشته باشند، اسلامی نیستند.
پزشکیان با بیان اینکه رقابت واقعی و اصلی در خدمت به مردم معنا مییابد، نه تلاش برای کسب قدرت و حذف دیگران گفت: رقابت واقعی، تلاش برای باز کردن گره مشکلات مردم و مرهم گذاشتن بر آلام آنها است. اگر اینگونه عمل کردیم، حکومت اسلامی محسوب میشود و دوام و بقا خواهد داشت و اگر نه، نه آن حکومت اسلامی است و نه دوام و بقا خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه قطعاً همه شما این حرفها را بهتر از من بلد هستید و تکرار آن از سوی من فقط از باب یادآوری برای عمل به آنهاست، خاطرنشان کرد: اسلام در سه کلمه حق، عدالت و انصاف قابل خلاصه کردن است؛ باید بتوانیم بین خودمان و دیگران، چه مردم عادی، چه دوستان و چه حتی دشمنان بر مبنای حق، عدالت و انصاف رفتار کنیم؛ هر چه غیر از این، هوای نفس است که عذاب عظیم و گمراهی عمیق و ضلالت در پی دارد.
رئیسجمهور به توصیههای امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مالک اشتر درباره تقوا، اطاعت از خدا و اجتناب از نفس در برابر شهوات اشاره و اظهار کرد: حضرت به مالک دستور میدهد که هوای نفس خود را کنترل کرده و با تمام وجود به مردم عشق بورزد و میگوید که اگر هم اشتباهی از مردم سر زد، تو با گذشت، رأفت و رحمت با آنها برخورد کن؛ مگر اینها دستورات امام شیعیان نیست، چرا ما به عنوان مدعیان تشیع علیابن ابیطالب به این دستورات عمل نمیکنیم.
پزشکیان با تاکید بر اینکه بیان و تکرار این سخنان مشکلی را حل نمیکند و باید به این دستورات عمل کنیم، افزود: اگر در عمل به این دستورات و توصیهها پایبند بودیم، مردم ما را باور خواهند کرد. اساساً فطرت مردم با این دستورات سازگار است و همه دوست دارند، حق، عدالت و انصاف در همه عرصهها رعایت شود.
رئیسجمهور با تاکید دوباره بر اینکه نهاد و فطرت مردم راستی، درستی، انصاف، عدالت و حق را دوست دارد، گفت: مشکل آنجا است که حرف و عمل یکی نباشد؛ مردم به عمل ما نگاه میکنند نه حرف. عمل ما با هر زبانی قابل فهم است و فرقی نمیکند فردی که مرتکب عملی میشود، چه اسم و عنوانی روی خود گذاشته باشد، یا چه لباسی بر تن داشته باشد، مردم با هر زبان و فرهنگی عمل او را خیلی خوب میفهمند و قضاوت میکنند.
پزشکیان با اشاره به بخشی از کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن که با تلاش شهید بهشتی گردآوری شده، خاطرنشان کرد: ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند و اگر امروز ناراضی هستند، این نارضایتی ناشی از عملکرد ما است؛ ما وظیفه داریم فارغ از قومیت، نژاد، زبان و جنسیت مشکل همه مردم را رفع کنیم. این درک من از دین و باوری است که دارم.
