به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر پنجشنبه در نشستی با فعالان فرهنگی، نخبگان و نمایندگان سمنهای مردمنهاد استان اردبیل اظهار کرد: به معنای واقعی رسیدن به مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر این فرهنگ مردمداری در مساجد و محلات شکل بگیرد، بسیاری از مشکلات جامعه به دست خود مردم و با همراهی دولت حل خواهد شد. دولت باید بستر را فراهم کند و مردم هستند که کار را به نتیجه میرسانند.
رئیسجمهور گفت: مگر میشود ما ۸۰ هزار مسجد در کشور داشته باشیم، اما این مساجد نتوانند مشکلات مردم را حل کنند؟ مگر میشود در یک محله کسی مشکل داشته باشد و من پزشک باشم ولی نخواهم مشکل او را حل کنم و حتماً بخواهم پول بگیرم؟
رئیسجمهور با اشاره به تجربههای مدیریتی گذشته خود خاطرنشان کرد: همه کارها با همراهی مردم پیش میرفت. مردم وقتی پای کار بیایند، کارستان میکنند. همانطور که ما در گذشته در کمترین زمان توانستیم مراکز و خدماتی را ایجاد کنیم که هیچکس باور نمیکرد.
وی در ادامه از مفهوم «کوک چهارم» یاد کرد و گفت: اگر کارمندان و مدیران فقط به ساعت اداری و حقوق ماهانه فکر کنند، کار پیش نمیرود. باید نگاه فراتر از روزمرگی داشته باشیم. من همیشه میگفتم ما هشت ساعت در محل کار هستیم، چه بهتر که این زمان را صرف خدمتی کنیم که هم دنیای مردم را آباد کند و هم آخرت خودمان را. کسی که با نیت خدمت و برای رضای خدا کار کند، حتی در کمترین امکانات هم میتواند تحولی بزرگ ایجاد کند.
رئیسجمهور با تأکید بر جایگاه مردم در حل مشکلات کشور گفت: استاندار، فرمانداران و بخشداران باید واسطه ارتباط واقعی مردم و دولت باشند. مردم باید احساس کنند که دولت کنارشان است. ما مشکلات ۲۵ تا ۴۰ ساله داریم، اما این مشکلات تنها با انسجام و مشارکت مردم حل خواهد شد. هیچ دولتی بدون مردم موفق نمیشود.
پزشکیان به ضرورت پرهیز از نگاههای جناحی اشاره و اظهار کرد: مردم یک جناح و یک گروه خاص نیستند. باران که میبارد نمیپرسد خانه کیست؛ مسجد و مدرسه و محله همه باید برای همه مردم باشد. مسئولان نباید برخی را خودی و برخی را غیرخودی بدانند. وظیفه ما این است که هر انسان گرفتار و نیازمندی را ببینیم و برای او فرجی ایجاد کنیم.
وی همچنین افزود: مردم پشتوانه اصلی ثبات، امنیت، آزادی و پیشرفت کشور هستند. اگر کسی ناراحت است باید کاری کنیم که خوشحال شود، و اگر کسی گرفتار است باید راهی برای گشایش کارش پیدا کنیم. این نگاه نباید محدود به گروه و جناح خاصی باشد. همه آحاد جامعه باید احساس کنند که دیده میشوند.
پزشکیان در پایان سخنان خود به خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه درباره حقوق متقابل حاکم و مردم اشاره کرد و گفت: ما وظیفه داریم در هر مسئولیتی که هستیم، حق مردم را ادا کنیم. همانطور که مردم نیز در قبال کشور و نظام مسئولیت دارند. اگر دست به دست هم بدهیم، چه باسواد چه بیسواد، چه دارا و چه ندار، همه مشکلات قابل حل است.
