ولایت اجتماعی بانوان، راهبرد مقابله با جنگ شناختی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، در افتتاحیه رویداد «ره‌بانو» گفت: جهاد تبیین فریضه‌ای قطعی، فوری، عقلی و شرعی است که در میانه جنگ شناختی این دوران قرار دارد.

وی با اشاره به ویژگی‌های جنگ کنونی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر بخواهیم مهمترین خصلت این جنگ را ذکر کنیم، باید به ترکیبی بودن، شناختی بودن، هیبریدی بودن و چندضلعی بودن آن اشاره کنیم. شاید بتوان گفت راه مقابله با دشمنان قسم‌خورده اسلام، در گرو همین جهاد تبیین است.

حریزاوی با تأکید بر ضرورت گفتگوهای عمیق و پرحوصله ادامه داد: کار جهاد تبیین سختی‌های خاص خود را دارد و اصرار ما بر این است که بانوان به سلاح جهاد تبیین مجهز شوند تا حضور معنادار و مؤثری پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تربیت عمومی کاری ماندگار است، تصریح کرد: در شرایط کنونی، اگر بخواهیم مهم‌ترین کار را معرفی کنیم، بدون شک همین موضوع است که طبیعتاً آثار و برکات آن در حوزه کنشگری نیز نمایان خواهد شد.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: به فضل خدا گام‌های خوبی برداشته‌ایم. از زمانی که نهضت پیشرفت بانوان آغاز به کار کرد تا تشکیل شوراهای راهبری، همه این‌ها قدم‌های شکل‌گیری و توسعه یک حرکت بزرگ ملی است.

حریزاوی در ادامه به تبیین مفهوم راهبری پرداخت و افزود: راهبری که به نوعی نازله امر رهبری جامعه است، کار بسیار سختی است. باید به تعبیر حضرت امام (ره) توجه کرد که فرمودند زنان رهبران این نهضت هستند.

وی با اشاره به تغییر مفهومی که مقام معظم رهبری در مورد «ولایت زن» به کار بردند، اظهار داشت: این تغییر از نقاط درخشان دوران رهبری ایشان است. یک خانم متدین باید پیام مقام معظم رهبری به کنگره ۷۰۰۰ زن شهید را بارها مطالعه و تفسیر کند.

حجت الاسلام حریزاوی در پایان با تأکید بر بازتعریف نقش‌های زنانه در جامعه گفت: نقش‌های ظاهری زنان مانند مادری، دختری، همسری و خواهری را می‌توان توسعه داد. حتی یک زن بدون فرزند می‌تواند با بازتعریف نقش معلمی، به عنوان یک مادر ایفای نقش کند.

رویداد «ره‌بانو» با هدف هم‌اندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیست‌بوم تبیینی تبلیغی بانوان استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی به همت مرکز راهبری و هم‌آهنگی بانوان از ۲۱ تا ۲۳ شهریور در شهرستان رامسر در حال برگزاری است.