سارا طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای اثرگذاری واقعی محتوا بر بانوان و دختران، خود زنان باید در طراحی و تولید پیام‌ها حضور داشته باشند. بی‌توجهی به نیازهای ویژه مخاطب دختر، می‌تواند آنان را به رسانه‌های غربی واگذار کند؛ بنابراین بستر مناسب و محتوای فاخر باید متناسب با ظرافت‌های جنسیتی طراحی شود.

مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، با تأکید بر اهمیت حضور زنان در فرآیند طراحی و تولید محتوای رسانه‌ای، افزود: برای اینکه بتوانیم دغدغه‌ها، مسائل، ایده‌ها و راهکارهای بانوان را در رسانه‌ها به شکل مؤثر نشان دهیم، لازم است خود بانوان در فرآیند طراحی محتوا مشورت داده شوند. متأسفانه برخی تولیدات رسانه‌ای که ویژه مخاطب بانوان طراحی می‌شود، به شکل کامل به ابعاد زنانه و نیازهای متفاوت دختران و زنان توجه نمی‌کند.

وی با اشاره به فضای رسانه‌ای متنوع و پیچیده امروز افزود: رسانه‌های غربی با شبکه‌های ماهواره‌ای و اجتماعی، طیف گسترده‌ای از پیام‌ها را ارائه می‌دهند و هرچند ممکن است از پشت صحنه پیام‌ها یک نگاه واحد حاکم باشد، اما در ظاهر تنوع بالایی دیده می‌شود. در مقابل این پیام‌های متنوع، ما باید نیازهای واقعی مخاطب بانوی ایرانی را شناسایی کنیم؛ چرا که یک دختر دبیرستانی، یک خانم میانسال، و یا زنی از شمال و جنوب کشور، هر کدام نیازهای متفاوتی دارند.

طالبی ادامه داد: برای رسیدن به تولید پیام‌های مؤثر، لازم است بانوان فرهیخته خود حضور پیدا کنند و در فرآیندهای طراحی و تولید محتوا مشارکت داشته باشند. این امر می‌طلبد که فضاهای مناسبی برای توانمندسازی آنان ایجاد شود؛ فضاهایی که نه تنها در مراکز فرهنگی و دانشکده‌ها، بلکه در عرصه‌های هنری و اجتماعی نیز ادامه یابد.



مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی درباره اهمیت محتوای فاخر در رسانه‌ها بیان کرد: رسانه صرفاً یک ابزار نیست، بلکه پشتوانه آن باید محتوای با کیفیت باشد. هویت زن ایرانی می‌تواند الگوساز باشد و اگر به آن پرداخته نشود، ممکن است آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شود. بنابراین پرداختن به مقوله الگوی سوم با نگاه علمی و بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب و حضرت امام بسیار ضروری است. اهالی رسانه نباید تصور کنند که فقط داشتن دوربین کافی است؛ بلکه قالب رسانه‌ای و نحوه ارائه محتوا به شدت اثرگذار است.



وی همچنین نقش تربیتی زنان در جامعه را مورد تأکید قرار داد: همان‌طور که حضرت امام فرمودند، زنان انسان‌ساز هستند و این مقام بسیار بلندی است. زنان نه تنها در تربیت فردی و خانواده مؤثرند، بلکه در بستر جامعه نیز نقش تربیتی و هدایت اجتماعی دارند. حضرت آقا نیز تأکید می‌کنند که اگر زنان وارد جریان اجتماعی و فرهنگی نشوند، حرکت موفق و جریان‌ساز نخواهد شد.



طالبی با اشاره به اهمیت توجه به مخاطب دختر در رسانه‌ها گفت: بی‌توجهی به نیازهای ویژه دختران و زنان جوان باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از آنان جذب رسانه‌های غربی شوند. تنوع پیام و تولید محتوای متنوع، یکی از الزامات موفقیت در رسانه‌های داخلی است. بانوان ایرانی دارای استعداد، ایده و توانمندی هستند و باید برای آن‌ها بستر مناسب و متناسب با ظرافت‌های جنسیتی طراحی شود تا حرف‌شان شنیده شود و نقش اثرگذار خود را در جامعه ایفا کنند.



مدیر مرکز راهبری و هماهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: تلاش ما این است که بانوان را نه تنها به عنوان مخاطب در نظر بگیریم، بلکه در نقطه طراحی و تولید برنامه‌ها نیز نقش‌آفرین کنیم. این اقدام به ارتقای کیفیت محتوای رسانه‌ای و تأثیرگذاری فرهنگی زنان در جامعه کمک خواهد کرد و می‌تواند الگویی برای نسل‌های آینده باشد.