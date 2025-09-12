به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رفیعی غیاثی در خطبه‌های نماز جمعه سیراف اظهار کرد: اصالت بخشیدن اروپا و غرب به لذت، قدرت، ثروت و شهوت عامل مهم کودک کشی، نسل کشی، جنایتکاری و تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

وی رضای خداوند بر اعمال، رفتار و افکار را سند قبولی عملکرد و رسیدن به جایگاه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دانست و افزود: همانگونه که غذای فاخر بدون نمک طعم ندارد اعمال ما هم نمک رضایت خداوند نیاز دارد.

حجت‌الاسلام رفیعی غیاثی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی بیان داشت این رژیم با حمله به قطر ابعاد تازه ای از خوی وحشی‌گری، تجاوزگری، حیوان صفتی و درنده خویی خود آشکار کرد.

امام جمعه موقت سیراف خاطر نشان کرد: اصالت بخشیدن به لذت، قدرت، ثروت و شهوت عامل مهم جنایات این رژیم منحوس است.

وی کودک کشی، نسل کشی، گرسنگی دادن به مردم بی پناه و پانهادن بر حلقوم زنان و کودکان بی دفاع را محصول همین تفکر غلط و شیطانی توصیف کرد.

وی بیان داشت: با مطالعه دو سه قرن اخیر اروپا و غرب به دست می‌آید که کسانی که به این مرز رسیدند که لذت بردن و به قدرت رسیدن اصل است، برای نیل به این اصول تلاش می‌کند هر چند به این مرحله برسند که بسیار راحه الحلقوم از بریدن سر کودکان و قتل و عام زنان و مظلومان استفاده کند.

حجت‌الاسلام رفیعی غیاثی ضمن بزرگداشت روز ادبیات پارسی، در راستای تغییر و تحولی که در بخشداری سیراف انجام شد از بخشدار سابق تشکر و به بخشدار جدید خوش آمد گفت.

امام جمعه موقت سیراف ضمن تقدیر از گام‌های مؤثر و تلاش خستگی ناپذیر آقای بلوچی در مسیر پیشرفت سیراف، همزمان حضور باتجربه و با انگیزه آقای طاهری نیا به خانواده گرم بخش سیراف گرامی داشت و نسبت به آینده درخشان و پررونق این منطقه تحت نظارت ایشان ابراز امیدواری کرد.