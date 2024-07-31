به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رفیعی عصر چهارشنبه در تجمع محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در به شهادت رساندن رئیس دفتر سیاسی حماس که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دل جبهه انقلاب در سالروز شهادت امام سجاد (ع) مالامال از اندوه و غم شد.

وی در ادامه افزود: برای چندمین بار شاهد جنایات صهیونیست‌های خبیث و آمریکای جهان‌خوار بر علیه جبهه مقاومت بودیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: حرکت مردم ایران اسلامی در جای جای جهان اسلام خودنمایی می‌کند.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به شهادت تعداد زیادی از رزمندگان جبهه مقاومت بیان کرد: در ایران اسلامی مهمان ما را به شهادت رساندن و این یک اقدام مذبوحانه است.

وی بیان کرد: جنایات صهیونیست‌های خبیث در طی ماه‌های اخیر در غزه نشان دهنده خوی وحشی این غده سرطانی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: ترور، اقدام ناتوان‌ها و از کارافتاده‌ها است و وقتی حکومتی خود را در آستانه اضمحلال می‌بیند دست به ترور می‌زنند.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: قلب جریحه‌دار شده ملت ایران با انتقام سخت تسکین پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: حرکت جبهه مقاومت وابسته به فرد وابسته نیست و آمریکا و رژیم صهیونیستی توانایی خدشه وارد کردن به تفکر والای مقاومت را ندارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: خروج دانشجویان آمریکایی بر علیه سیاست‌های حمایتی از جنایات صهیونیست‌های غاصب به منزله انزجار عمومی از جنایات صهیونیست‌ها است.

حجت‌الاسلام رفیعی گفت: خون‌خواهی و انتقام سخت از حادثه تلخ ترور رژیم صهیونیستی مطالبه اصلی مردم ایران اسلامی است.