جنایات اسرائیل «وحشیانه» است/ پیروزی جبهه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی رضوی نسب امام جمعه بسطام با صدور بیانیه‌ای حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی را به غزه محکوم کرد و خواستار واکنش جامعه جهانی به این جنایت‌ها شد.

رضوی نسب در پیام خود تاکید کرد: نسل‌کشی رژیم کودک‌کش اسرائیل در بمباران وحشیانه‌ی بیمارستان المعمدانی غزه که منجر به کشته شدن صدها تن از کودکان، زنان مصدوم و مردمی شد که از شر جنایات این رژیم دردمنش به آن‌جا پناه برده بودند نشان از اوج رذالت و وقاحت صهیونیست‌ها و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

وی نوشت: بی‌تردید جنایات رژیم جعلی اسرائیل در به خاک و خون کشاندن ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین ضمن این‌که موجب بیداری بیش از پیش ملت‌های آزاده خواهد شد، خشم امت اسلامی را در پی خواهد داشت، خشمی که گریبان صهیونیست و استکبار جهانی را خواهد گرفت و آن‌ها را به ورطه‌ی نابودی خواهد کشاند

امام جمعه بسطام در ادامه پیام خود با تاکید بر اینکه امروز دفاع از ملت مظلوم فلسطین نه تنها بر مسلمین جهان واجب است بلکه وظیفه‌ای انسانی و اخلاقی برای تمامی آزادگان جهان است، نوشت: اینجانب ضمن تسلیت شهادت مظلومانه صدها تن از کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه توسط اشغالگران قدس، جنایات وحشیانه‌ی این رژیم غاصب و کودک‌کش را شدیداً محکوم کرده و حمایت خود را از دفاع مشروع ملت مظلوم فلسطین اعلام نموده و از خداوند قادر متعال پیروزی جبهه مقاومت و نابودی کامل مستکبران عالم را خواهانیم.

محکومیت جنایت‌های اسرائیل

حسن گرزین بخشدار بسطام هم در پیامی جنایت‌های اسرائیل را محکوم کرد و نوشت: هفت دهه جنگ و تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین آثار زیانباری در منطقه غرب آسیا داشته، که حاصل آن کشته شدن، آوارگی و پناهندگی هزاران فلسطینی از جمله غیرنظامیان بوده است.

وی در این پیام تاکید کرد: در چند روز اخیر نیز افزایش حملات پی در پی رژیم منحوس به مناطق مسکونی، آموزشی، درمانی و بیمارستانی و … موجی از نگرانی‌ها و آوارگی را در بین مردم بی پناه غزه و کرانه باختری ایجاد کرده است.

بخشدار بسطام نوشت: این بار روحیه ددمنشی و تجاوزگری رژیم کودک کش صهیونیستی باعث شده، از روی عجز و ناتوانی، علاوه بر تکرار ظلم‌ها و جنایات و کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری، جنایتی دیگر از نوع حمله به بیمارستان را مرتکب شود. این رژیم اشغالگر، با حمله به مراکز درمانی، علاوه بر نقض قوانین بین‌المللی در عدم حمله به مراکز غیرنظامی، سبوعیت و وحشی گری خود را به معرض نمایش جهانی قرار داده و دل‌های مسلمانان جهان و حق طلبان را مالامال از کینه، نفرت، بیتابی و انتقام نموده است.

در خاتمه پیام بخشدار بسطام آمده است: اینجانب هم نوا با دیگر مسئولین استان سمنان، جامعه روحانیت معزز و مردم ظلم ستیز بخش بسطام حرکت وحشیانه بمباران بیمارستان المعمدانی شهر غزه را محکوم نموده و این فاجعه تلخ را محضر مقام معظم رهبری و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کنیم.