به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه اصفهان در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) با بیان اینکه صبر و تقوا دو سلاح اصلی در برابر دشمنیهاست، اظهار کرد: خداوند در قرآن وعده داده است اگر نعمتی به شما برسد، دشمنان آزرده میشوند و اگر آسیبی ببینید، شادمان خواهند شد؛ بنابراین راه خنثیسازی توطئهها، پایبندی به صبر و تقواست.
وی با اشاره به نعمت هدایت، آن را والاترین موهبت الهی پس از آفرینش دانست و افزود: رسول خدا (ص) هدایت را ضامن انسانیت معرفی کردند، زیرا بدون هدایت، انسان به موجودی پستتر از حیوان تبدیل میشود. امروز جنایات رژیم صهیونیستی، شاهدی روشن بر این حقیقت است.
امامجمعه موقت اصفهان تصریح کرد: گرگ یک گوسفند را میدرد، اما «گرگ اسرائیل» تاکنون دهها هزار کودک، زن و مرد بیگناه را قتلعام کرده و همچنان مدعی است. این واقعیت نشان میدهد تنها هدایت الهی است که میتواند عقل و آفرینش انسان را در مسیر درست هدایت کند.
میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دولتهای عربی منطقه، آنها را «ذلیلترین و ترسوترین انساننماها» خواند و گفت: در حالی که آمریکا و اسرائیل قطر را بمباران میکنند، این دولتها حتی جرئت واکنش ندارند و این نشانه بیایمانی و اتکا به غیر خداست.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که بیش از شش دهه در برابر جنایتهای آمریکا ایستاده است. اگر برخی دولتها از اسلام فاصله بگیرند، خداوند امتی دیگر را جایگزین خواهد کرد که محبوب خدا باشند و خدا نیز محبوب آنها.
امامجمعه موقت اصفهان همچنین به نظام هدایت در عالم هستی اشاره کرد و گفت: حرکت زمین در مدار مشخص، نمونهای از هدایت تکوینی است، اما انسان علاوه بر آن، از هدایت فطری و تشریعی نیز بهرهمند است. به گفته وی، کارکرد دقیق اندامهای حیاتی انسان طی دههها خود گواهی بر هدایت الهی است؛ خداوند عقل و فطرت را عطا کرد و با ارسال پیامبران، مسیر کمال را نشان داد.
میردامادی سپس به مشکلات اقتصادی پرداخت و از مسئولان خواست با نظارت جدیتر بر بازار، به رنج مردم از گرانی و بیثباتی قیمتها پایان دهند. او تأکید کرد: «امروز مسئولان بیشتر در اتاقها نشستهاند در حالی که بازار رها شده و مردم زیر فشار قیمتها قرار دارند.»
وی هشدار داد: رواج گناهان علنی مانند بیحجابی و بیعفتی میتواند نعمتهای الهی را به نقمت بدل سازد. قرآن تصریح دارد که خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر آنکه خود تغییر کنند.
امامجمعه موقت اصفهان با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: دولتمردان نباید از موضع ضعف سخن بگویند، چراکه ملت ایران قدرتمند است و منابع عظیم دارد. به گفته وی، آمریکا جرئت جنگ مستقیم ندارد و تنها با ترفند «نه جنگ، نه صلح» میکوشد کشور را فرسوده کند.
وی با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، بر ضرورت تلاش دیپلماسی ایران برای قطع ارتباط کشورها با رژیم جعلی اسرائیل تأکید کرد و گفت: با هدایت الهی، قدرت و عزت میتوان بر دشمنان غلبه کرد.
حجتالاسلام میردامادی افزود: باید از خدا بخواهیم ما را یاری کند و رضایت قلبی امام زمان (عج) را به دست آوریم.
