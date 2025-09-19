به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله ابوالحسن مهدوی در خطبههای نمازجمعه این هفته اصفهان با سفارش مردم به تقوای الهی، اظهار کرد: مسئولان موظفاند وظایف خود را در زمینه مدیریت آب جدی بگیرند، چرا که نبود انسجام مدیریتی در گذشته باعث ناهماهنگی در توزیع منابع شده و این وضعیت باید اصلاح شود.
وی افزود: باید از منابع آب شیرین مرکز کشور به شکل بهینه استفاده کرد تا زمینهای پاییندست بدون نیاز به پمپاژ از آن بهرهمند شوند.
امامجمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: اسلام آغازگر حمله به هیچ ملتی نیست و جمهوری اسلامی همواره در موضع دفاع قرار داشته است؛ تجربه جنگها نشان داد هر زمان دشمن حمله کرده، ملت و مسئولان در کنار هم از کشور دفاع کردهاند.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمن همواره در پی تحمیل اراده خود بوده، اما ملت ایران با توکل به خدا و پایبندی به رهبری، دست تسلیم به دشمن ندادهاند.
آیتالله مهدوی تصریح کرد: انسجام ملی موجب شد حتی کسانی که پیشتر نسبت به آرمانها دلسرد بودند، با ظرفیت ولایت و حضور رهبری همراه شوند و در کنار مردم صف واحدی شکل دهند.
وی با بیان اینکه اجرای قانون و برخورد با قانونشکنان شرط حفظ انسجام اجتماعی است، تأکید کرد: عفوهای مشروط باید بر اساس معیارهای شفاف بررسی شود تا اجرای قانون موجب رضایت عمومی گردد نه ترویج بیقانونی.
امامجمعه موقت اصفهان در ادامه تجربه اخیر مذاکرات را یادآور شد و گفت: برخی بازیهای سیاسی و شعار مذاکره نشان داد که این مسیر قابلیت اعتمادآفرینی ندارد، چرا که دشمن گاه مذاکره را بهانهای برای حمله قرار داده است.
وی در پایان راه پیشروی کشور را تقویت باورهای دینی، اجرای عدالت مدیریتی بهویژه در موضوع آب، حفظ انسجام ملی، تبعیت از رهبری و تداوم تربیت دینی در مدرسه و حوزه دانست.
