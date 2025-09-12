مصوبات سفر استاندار قزوین به دشتابی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل قنبری در نماز جمعه این هفته شهر ارداق با اشاره به لحظات پایانی عمر انسان، تقوا را تنها فریادرس حقیقی در آن لحظات دانست و گفت: در لحظهای که همه گرد انسان جمع میشوند، آنچه باقی میماند و نجاتبخش است تقوا است.
وی با استناد به آیه ۲۱ سوره احزاب، رفتار، گفتار و سیره پیامبر اکرم (ص) را «اسوه حسنه» خواند و تأکید کرد: اگر به دنبال الگو هستیم، باید اعمال و گفتار پیامبر را سرمشق زندگی قرار دهیم.
امام جمعه ارداق در ادامه خطبهها، به دیدار اخیر رئیسجمهور با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب از تلاشهای دولت و دستگاههایی که در جریان جنگ ۱۲ روزه مانع ایجاد خلل در امور مردم شدند، قدردانی کردند.
وی با بیان اینکه این نقاط قوت، موجب تقویت روحیه ملی میشود، افزود: دغدغه اصلی رهبری، توجه جدی به معیشت مردم است و لازم است نظارتها بر بازار افزایش یابد.
حجتالاسلام قنبری همچنین از حضور استاندار در منطقه دشتابی تشکر کرد و خطاب به مسئولان شهرستان و بخش گفت: از شما تقاضا داریم که پیگیر مصوبات باشید تا شیرینی این تصمیمات برای مردم باقی بماند و بهصورت ملموس در زندگی آنان اثرگذار شود.
