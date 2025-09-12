صعود مقتدرانه کشتی آزاد نوجوانان بروجرد به دور سوم لیگ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد نوجوانان بروجرد به دور سوم مسابقات لیگ کشتی نوجوانان کشور گرامیداشت شهید بهنام محمدی راد صعود کرد.

تیم هیئت کشتی بروجرد در گروه دوم با شکست تیم‌های تهران، گلستان و همدان مقتدرانه از گروه خود به دور بعد صعود کرد.

رقابت‌های این گروه به میزبانی تهران برگزار شد.

تیم هیئت کشتی دورود دیگر نماینده لرستان در این مسابقات که در گروه سوم حضور داشت نتوانست جواز حضور در دور سوم را به دست آورد.

تیم دورود علی‌رغم غلبه بر آذربایجان شرقی که میزبان گروه سوم بود با قبول شکست از مازندران و اصفهان از دور رقابت‌ها کنار رفت.