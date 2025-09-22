  1. استانها
درخشش نونهالان کشتی آزاد بروجرد در مسابقات چندجانبه تهران

خرم‌آباد - تیم کشتی آزاد نونهالان بروجرد به‌عنوان نماینده لرستان در جام چندجانبه تهران گرامیداشت عزیزالله اطاعتی، به چهار مدال دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد نونهالان بروجرد به‌عنوان نماینده لرستان در جام چندجانبه تهران گرامیداشت عزیزالله اطاعتی، به چهار مدال دست پیدا کرد.

در این رقابت‌ها «آرین بیرانوند» در وزن ۴۴ کیلوگرم مدال طلا، «امیرحسین کرمی» و «محمدحسن ژونی» به ترتیب در اوزان ۵۲ و ۶۲ کیلوگرم مدال نقره و «رضا غلامی» سوم در وزن ۸۵ کیلوگرم مدال برنز را برای نمایندهٔ لرستان به ارمغان آوردند.

در پایان این مسابقات نماینده لرستان پس از تیم ملارد تهران با ۱۱۷ امتیاز در جایگاه دوم این تورنمنت قرار گرفت.

نماینده مازندران نیز در این رقابت‌ها سوم شد.

هدایت تیم نونهالان کشتی آزاد بروجرد در این مسابقات را «محسن مرادی» بر عهده دارد.

