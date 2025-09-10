  1. استانها
مسابقات کشتی فضای باز به میزبانی زاغه برگزار شد

خرم‌آباد - مسابقات کشتی فضای باز گرامیداشت هفته وحدت و نکوداشت قهرمان جهان «مجید رازانی» به میزبانی شهر زاغه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فضای باز با همکاری هیئت کشتی شهر زاغه و دهیاری روستای «رازان» در چهار رده سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد.

در این مسابقات تیم بروجرد با کسب ۳۳۵ امتیاز و تیم خانه کشتی خرم‌آباد با کسب ۲۹۵ امتیاز به عناوین اول و دوم دست پیدا کردند.

همچنین تیم میزبان با ۲۸۵ امتیاز عنوان سوم را به دست آورد.

این مسابقات با حضور رئیس هیئت کشتی لرستان، مرتضی قیاسی کشتی‌گیر المپیکی لرستان، بهزاد بیرانوند بازرس هیئت کشتی استان و مجید رازانی قهرمان موتای جهان به‌عنوان مهمانان ویژه برگزار شد.

