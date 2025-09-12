مسابقات کشتی فضای باز سلسله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فضای باز به مناسبت هفته وحدت و باهدف گسترش ورزش پهلوانی در بین نسل آینده به میزبانی شهرستان سلسله برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان با همکاری هیئت کشتی و شهرداری الشتر در فضای باز پارک شهید «استویی» این شهر برگزار شد.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از استان لرستان و کردستان در فضایی پرشور و خانوادگی برگزار و کشتی‌گیران خردسال و نونهال در دیدارهایی نفس‌گیر استعداد و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.

در پایان این مسابقات نتایج تیمی به شرح زیر اعلام شد:

مقام اول: باشگاه شهید جهانبخش ندری الشتر

مقام دوم: آکادمی رشیدی خرم‌آباد

مقام سوم: تیم شهیدان علی‌پناه خرم‌آباد

مقام چهارم: تیم کردستان

مقام پنجم: تیم آموزش‌وپرورش الشتر