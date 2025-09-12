مسابقات کشتی فضای باز سلسله برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فضای باز به مناسبت هفته وحدت و باهدف گسترش ورزش پهلوانی در بین نسل آینده به میزبانی شهرستان سلسله برگزار شد.
این رقابتها در ردههای سنی خردسالان و نونهالان با همکاری هیئت کشتی و شهرداری الشتر در فضای باز پارک شهید «استویی» این شهر برگزار شد.
این رقابتها با حضور تیمهایی از استان لرستان و کردستان در فضایی پرشور و خانوادگی برگزار و کشتیگیران خردسال و نونهال در دیدارهایی نفسگیر استعداد و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.
در پایان این مسابقات نتایج تیمی به شرح زیر اعلام شد:
مقام اول: باشگاه شهید جهانبخش ندری الشتر
مقام دوم: آکادمی رشیدی خرمآباد
مقام سوم: تیم شهیدان علیپناه خرمآباد
مقام چهارم: تیم کردستان
مقام پنجم: تیم آموزشوپرورش الشتر
