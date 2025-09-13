اعتراض گروهی از دانشجویان به شرایط برگزاری آزمون علوم پزشکی شهریورماه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی کشور مراتب نگرانی خود را پیرامون برگزاری آزمون‌های اخیر علوم پایه و پیش کارورزی (پره‌انترنی) در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت اعلام کردند.

در این نامه که خطاب به دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، دکتر سید جلیل حسینی معاون آموزشی وزارت بهداشت و دکتر مرضیه نجومی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت منتشر شده، درخواست شده با تعدیل و کاهش حد نصاب قبولی (بیس) آزمون‌های اخیر، شرایط واقعی دانشجویان کشور لحاظ شود.

در این نامه آمده است: «آزمون‌ها به‌طور ذاتی دارای حجم مباحث بسیار گسترده و تنوع فراوان علمی هستند که حتی در شرایط عادی، آمادگی برای آن‌ها نیازمند صرف زمان و انرژی فراوان است. مع‌الأسف امسال شرایطی کاملاً استثنایی بر دانشجویان تحمیل شد که آمادگی و تمرکز لازم برای موفقیت در این آزمون‌ها را به شدت مختل کرد.

از جمله این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تداخل و هم‌زمانی امتحانات دانشگاهی با زمان برگزاری آزمون‌ها، که فرصت مرور منسجم و برنامه‌ریزی علمی را از بسیاری از دانشجویان سلب کرد.

۲. شرایط اجتماعی و بحران‌های ناشی از جنگ منجمله تجاوز ددمنشانه رژیم جعلی به سرزمین عزیزمان ایران و بروز وقایع تلخ و شرایط اضطراری ناشی از جنگ ۱۲ روزه که فشارهای روانی و اجتماعی گسترده ای بر اقشار مختلف جامعه علی الخصوص دانشجویان علوم پزشکی وارد ساخته است و طبعا به دنبال آن موجب کاهش تمرکز و افت کیفیت مطالعه و آمادگی داوطلب شده است.

۳. قطع مکرر برق (به‌طور میانگین روزانه حدود ۴ ساعت) و قطعی آب در برخی مناطق که روند مطالعه و برنامه‌ریزی روزانه را عملاً مختل ساخت.

۴. لغو آزمون خردادماه و ورود به بخش تعدادی از دانشجویان کارورز (اینترن) پزشکی، به شرط مشروط به بیمارستان، به عنوان خط اول درمان، که با وجود کشیک های سنگین ۲۴ ساعته، امکان مطالعه و تمرکز نداشتند و در نهایت موجب بی‌نظمی در روند آموزشی و درمانی شد.

۵. تداخل آخرین کشیک‌ها و روتیشن استاجرها با آزمون پره‌انترنی که فشار مضاعفی بر دانشجویان وارد کرد.

۶. طراحی غیر استاندارد و پر از اشکال سؤالات امتحانات جامع شهریور ۱۴۰۴ که اعتراضات گسترده‌ای را به همراه داشت.

۷. افزایش غیرعادی حد نصاب قبولی (بیس) در آزمون‌های اخیر و همچنین عدم برگزاری آزمون‌های میان‌دوره‌ای، که مجموعاً منجر به افزایش آمار مردودی شد.

در نتیجه این عوامل، علی‌رغم افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، تعداد فارغ‌التحصیلان کاهش یافته و این امر خود به کمبود پزشک و دندانپزشک در کشور دامن زده است. بدیهی است آزمون‌هایی که ذاتاً رقابتی نبوده و صرفاً به منظور سنجش حداقل سواد پایه دانشجویان برگزار می‌شوند، در عمل به سدی بزرگ در مسیر تحصیلی آنان تبدیل شده و موجب طولانی‌تر شدن دوره تحصیل شده است.

ما دانشجویان داوطلب آزمون‌های جامع علوم‌پایه، پیش‌کارورزی پزشکی و دندانپزشکی نوبت شهریورماه ۱۴۰۴ ، تقاضا داریم دستور فرمایید با تعدیل و کاهش حد نصاب قبولی (بیس) آزمون‌های اخیر، همانند شرایط موجود در دوران کرونا ،شرایط واقعی دانشجویان کشور لحاظ شده و از کاهش سرعت ورود پزشکان و دندانپزشکان جدید به عرصه خدمت جلوگیری به عمل آید.