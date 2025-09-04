به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های علوم پایه پزشکی برای پایان دوره علوم پایه دانشجویان پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی برای پایان دوره علوم پایه دانشجویان دندانپزشکی و پیش کارورزی به منظور ورود به دوره کارورزی دانشجویان پزشکی هر ساله در دو نوبت شهریور و اسفندماه برگزار می شود.

آزمون های علوم پایه پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و پیش کارورزی نوبت شهریور ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ در دانشگاه های علوم پزشکی دارای مراکز آزمون برگزار شد.

دانشجویان علاوه بر ارائه کارت ورود به جلسه آزمون ملزم به ارائه شناسنامه عکس دار و با کارت شناسایی معتبر عکس دار هستند و از ورود داوطلبان بدون کارت شناسایی معتبر و کارت ورود به جلسه جلوگیری خواهد شد.

داوطلبان باید از به همراه آوردن هر گونه تبلت، هندزفری، ماشین حساب، جزوه، کتاب، کاغذ، تلفن همراه و ساعت هوشمند (حتی بصورت خاموش) و حافظه جانبی و سایر وسایل ارتباطی الکترونیکی و رایانه ای حتی بصورت خاموش در جلسه امتحان خودداری کنند. همراه داشتن این اقلام تخلف محسوب شده و وفق مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد.

بر اساس بند ۴ مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ برای جانبازان و معلولین با توجه به وضعیت جسمانی آنها زمان آزمون حداکثر تا ۲۵ درصد مدت زمان قانونی آزمون قابل افزایش است. تشخیص و تائید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه در این خصوص مورد نیاز است.

بر اساس بند ۵ مصوبات بیست و پنجمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ به دانشجویان تبعه خارج از کشور که تحت عنوان دانشجوی بین الملل مشغول به تحصیل شده اند. (دانشجویانی که از مسیری به جز آزمون های سراسری سازمان سنجش و وزارت بهداشت پذیرش شده اند) در صورت عدم استفاده از سوالات انگلیسی زمان آزمون حداکثر تا ۲۵ درصد وقت قانونی آزمون قابل افزایش است. لازم به ذکر است که این امتیاز شامل دانشجویان ایرانی منتقله از خارج کشور نمی شود.

آزمون شامل ۲۰۰ سوال چهارگزینه ای است مدت زمان آزمون ۲۰۰ دقیقه است. برای پاسخ های نادرست این آزمون ها نمره منفی در نظر گرفته نشده است. تحت هیچ عنوان وقت اضافه به هیچ یک از داوطلبان داده نخواهد شد، به جز مواردی که اعلام شده است.

کلید اولیه و دفترچه سوالات روز یکشنبه ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ در سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در دسترس قرار خواهد گرفت.

مهلت ارسال اعتراض به کلید سوالات فقط از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی از روز یکشنبه ۱۶ شهریور تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۱۸ شهریور است. به اعتراضاتی که بعد از زمان اعلام شده و از راه های دیگر ارسال شود، رسیدگی نخواهد شد.