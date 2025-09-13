به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ICDL ایران به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، همزمان با پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، دوره‌های نوین مهارت‌آموزی دیجیتال را برای دانش‌آموزان و معلمان معرفی کرده است؛ دوره‌هایی که از برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی تا نجوم، نانو و هوافضا را دربرمی‌گیرد.

بنیاد ICDL ایران که از سال ۱۳۸۳ با عضویت در بنیاد جهانی ECDL/ICDL فعالیت خود را آغاز کرده است، در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کاهش شکاف دیجیتال در جامعه، مجموعه‌ای از برنامه‌های مهارت‌آموزی را ویژه دانش‌آموزان، معلمان و دیگر اقشار جامعه طراحی و اجرا می‌کند.

این بنیاد با اجرای برنامه‌هایی همچون E-School، E-Kids، E-Citizen و Equal Skills و همچنین دوره جامع ICDL Profile شامل ۲۲ مهارت دیجیتال، تلاش دارد توانمندی‌های فناورانه نسل جدید را ارتقا دهد و بسترهای لازم برای توسعه سواد دیجیتال در کشور را فراهم سازد.

بنیاد ICDL ایران به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در آستانه سال تحصیلی جدید، آمادگی خود را برای اجرای دوره‌های متنوع و جذاب در قالب فعالیت‌های فوق‌برنامه اعلام کرده است. این دوره‌ها شامل:

• آموزش علوم و فناوری هوافضا با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم پرواز و طراحی مدل‌های ساده پرتابگر و گلایدر

• مبانی هوش مصنوعی برای دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم با تأکید بر مهارت‌های آینده‌محور

• نجوم مقدماتی شامل کارگاه‌های شبیه‌سازی منظومه شمسی و رصد اجرام آسمانی با ابزارهای ساده

• فناوری نانو و کاربردهای آن در زندگی روزمره و تحقیقات دانش‌بنیان

• برنامه‌نویسی مقدماتی با اسکرچ (Scratch) برای پرورش تفکر منطقی و خلاقیت دانش‌آموزان

• برنامه‌نویسی مقدماتی با پایتون (Python) و آشنایی با کاربردهای علمی آن در حوزه‌های مختلف

بر اساس اعلام این بنیاد، اجرای چنین برنامه‌هایی علاوه بر غنی‌سازی اوقات آموزشی دانش‌آموزان، آنان را برای ورود به آینده‌ای مبتنی بر فناوری و نوآوری آماده خواهد کرد.

اطلاعات تکمیلی:

کلیه مدارس سراسر کشور می‌توانند با استفاده از خدمات آموزشی بنیاد ICDL ایران نسبت به برگزاری دوره‌های فوق‌برنامه اقدام کنند.

مدیران کلیه مدارس کشور می‌توانند با تلفن تماس ۰۲۱۶۶۴۸۸۱۵۲ و یا وب‌گاه iranicdl.ir با این مرکز ارتباط برقرار کنند.