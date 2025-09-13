به گزارش خبرگزاری مهر، الهام یاوری در مراسم تقدیر از پذیرفته شدگان سمپاد مناطق هدف بنیاد علوی با بیان اینکه در سالهای گذشته دانش آموزانی که به عنوان رتبههای برتر کنکور انتخاب میشدند، اغلب از شهرهای بزرگ، مناطق برخوردار بودند؛ گفت: امروز وقتی به لیست رتبههای برتر کنکور نگاه میکنید، اسامی شهرهای مانند قرچک، اسلام شهر، سبزوار، خدابنده، مراغه، اهواز به چشم میخورد که چند سال گذشته حتی رتبه دو رقمی و سه رقمی در آنها به سختی کسب میشد.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته ۵۰ درصد از بچههایی که رتبه تک رقمی کنکور را کسب کردند از مناطق ۲ و ۳ و از مناطق کمتر برخوردار هستند افزود: از ۵۰ درصدی که مربوط به مناطق دو و ۳ هستند ۹۵ درصد آنها سمپادی هستند، در نتیجه با افتخار سمپاد محلی است برای پرورش بچههای بسیار با استعداد کشور که در مناطق جغرافیایی قرار دارند که امکانات آموزشی به اندازه کافی در مناطق وجود ندارد.
یاوری با بیان اینکه برخی میگویند ورود به دانشگاه تسهیل یافته اما ورود به سمپاد سخت است گفت: در سه سال گذشته جمعیت دانش آموزان ۴ دهک اول که دانش آموز سمپاد هستند از ۷ درصد به ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده یعنی بیش از ۳ برابر شده است.
وی با بیان اینکه جمعیت ورودی دانشآموزانی که در این سه سال در آزمون سمپاد قبول شدهاند، هر سال بیشتر از دو برابر شده است گفت: مسیری باز شده که بچههای پرتلاش و مستعد، صرف نظر از موقعیت اجتماعی خانواده و مکان جغرافیایی که میتوانند از این مسیر به مدارج بالای علمی برسند.
یاوری با بیان اینکه میزان مشارکت دانش آموزان سمپادی در مسابقات علمی فرهنگی آموزش و پرورش معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ برابر جمعیتشان است افزود: در المپیک ورزشی که شرکت کردیم شش برابر جمعیت دانش آموزی مدال آور المپیک ورزشی داشتیم.
یاوری با بیان اینکه تلاش میکنیم این بچهها تبدیل شوند به دانش آموزان اثرگذار که نیازهای آینده کشور را رفع میکنند ادامه داد: شعار سمپاد هر نیاز کشور یک سمپادی آماده اثرگذاری است. در نتیجه همه هم و غم اینست که تعداد دانش آموزانی که توانمند و دانا هستند، اراده و عزم خیلی قوی برای رفع مسائل کشور دارند و آماده اثر گذاری در کشور را دارند در این مدرسهها رشد دهیم.
وی با بیان اینکه بیش از نصف جمعیتی که در خدمت آنها هستیم سمپادی نیستند و بچههای نمونه دولتی هستند که معمولاً با اختلاف خیلی خیلی کمی از بچههای سمپادی در این مدارس قرار نگرفتهاند گفت: معتقدیم هر دانش آموزی که استعدادهای درخشانی دارد، در مسیر اثر گذاری برای رفع نیازهای کشور حرکت میکند، حتماً سمپادی است. بنابراین وظیفه ما این است که از همه منابع استفاده و کمک کنیم که مسیر را برای این گروه راحتتر کنیم.
یاوری ادامه داد: شاخهای از سمپاد تحت عنوان سمپاد فراگیر را داریم که سال گذشته حدود ۵۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده، در سمپاد فراگیر برنامههایی طراحی میکنیم که در کنار دوستان سمپادی، دانشآموزان مدارس غیر سمپاد هم که در یک حوزه مشخص استعداد درخشانی دارند و قصد دارند فرد اثرگذاری باشند، مشارکت کنند و دوشادوش بچههای سمپاد با همدیگر تعامل و کار کنند، یاد بگیرند و به همدیگر هم یاد بدهند.
وی اظهار کرد: از همه دوستان سمپادی که در مدارس سمپاد درس نمیخوانند میخواهیم به سایت سمپاد مراجعه کنید و لیست حوزه علاقه و آموزشها را ببینند و با نحوه مشارکت آشنا شوند.
یاوری با بیان اینکه استعداد یک موتور محرک برای رشد فرد است عنوان کرد: فرد با استعداد مسئولیتهای بیشتری از دیگران بر عهده دارد و میتواند نسلهای بعد از خودشان را تغییر دهند.
