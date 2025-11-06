ابوالفضل محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» گفت: این طرح یکی از برنامه‌های مشترک میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش است که با هدف ارتقای سواد دیجیتال نسل جوان کشور و توسعه مهارت‌های آینده‌محور طراحی شده است.

وی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی این طرح کاملاً رایگان است، افزود: ثبت‌نام از طریق سایت رسمی ایران دیجیتال انجام می‌شود و دانش‌آموزان پس از ورود به سامانه می‌توانند در دوره‌های متنوعی از جمله آموزش زبان برنامه‌نویسی پایتون و مفاهیم پایه هوش مصنوعی شرکت کنند.

محمدی با اشاره به ویژگی نوآورانه این طرح گفت: شرکت‌کنندگان برای انجام تمرین‌های برنامه‌نویسی نیازی به داشتن لپ‌تاپ یا تجهیزات پیچیده ندارند، زیرا تمامی آموزش‌ها و آزمون‌ها به‌صورت آنلاین و از طریق تلفن همراه قابل اجراست.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، افزایش دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به آموزش‌های تخصصی فناوری و فراهم کردن فرصت برابر برای شکوفایی استعدادهای آنان است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کرمانشاه خاطرنشان کرد: در پایان دوره، از دانش‌آموزان برتر ضمن اعطای گواهینامه و جوایز تقدیر می‌شود و نفرات برگزیده با کسب امتیازهای لازم، شانس حضور در شرکت‌های معتبر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را خواهند داشت.

به گفته وی، اجرای طرح «ایران دیجیتال» گامی مؤثر در تربیت نیروی انسانی متخصص و آماده برای آینده دیجیتال کشور است و کرمانشاه نیز یکی از استان‌های پیشرو در اجرای موفق این طرح به شمار می‌رود.