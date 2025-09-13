  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

پیام مشترک امام جمعه و استاندار اردبیل در پی سفر رئیس‌جمهور به اردبیل

پیام مشترک امام جمعه و استاندار اردبیل در پی سفر رئیس‌جمهور به اردبیل

اردبیل - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل در پی سفر رئیس جمهور پزشکیان به استان اردبیل پیام مشترکی را صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل ظهر شنبه در پی سفر رئیس جمهور پزشکیان به استان اردبیل پیام مشترکی را صادر کردند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سفر رئیس محترم جمهور به استان مقدس اردبیل که بیستم شهریور امسال و در ایام فرخنده ربیع‌الاول انجام یافت نمود دیگری از همدلی و همراهی ارجمند دولت‌مردان با مردم شریف و غیور ماست. بی‌گمان، پیوند مدیران اجرایی ارشد با اهالی همه مناطق کشور، از اسباب و لازمه‌های تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی است و در سفر اخیر نیز طی نشست‌های جداگانه ایشان با منتخبان اقشار مختلف و نیز مسؤولان محلی، مطالبات اساسی و نیازهای اولویت‌دار شهرستان‌های استان، مطرح و تصمیمات مناسب و امیدبخشی برای رفع اهم مشکلات موجود، گرفته شد.
این‌جانبان ضمن آرزوی توفیقات روزافزون به همه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی و از جمله کارگزاران دولت چهاردهم در خدمت حداکثری به مردم، از رئیس محترم دولت جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه به خاطر سفر کاری به استان اردبیل، صمیمانه قدردانی می‌کنیم و امیدواریم با عملیاتی شدن تصمیم‌های اتخاذ شده در سفر و تخصیص به‌موقع اعتبارات مربوط، شاهد برداشته شدن گام‌های مؤثر و بلند در مسیر توسعه و پیشرفت استان مقدس اردبیل باشیم.
همچنین از تمامی عزیزانی که در استانداری و دستگاه‌های نظامی، امنیتی و اجرایی ذیربط، برای میزبانی شایسته از ایشان، تلاش و به نحو احسن همکاری کردند سپاسگزاریم.
کد خبر 6588201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها