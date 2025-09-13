به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل ظهر شنبه در پی سفر رئیس جمهور پزشکیان به استان اردبیل پیام مشترکی را صادر کردند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سفر رئیس محترم جمهور به استان مقدس اردبیل که بیستم شهریور امسال و در ایام فرخنده ربیعالاول انجام یافت نمود دیگری از همدلی و همراهی ارجمند دولتمردان با مردم شریف و غیور ماست. بیگمان، پیوند مدیران اجرایی ارشد با اهالی همه مناطق کشور، از اسباب و لازمههای تقویت وحدت ملی و انسجام اسلامی است و در سفر اخیر نیز طی نشستهای جداگانه ایشان با منتخبان اقشار مختلف و نیز مسؤولان محلی، مطالبات اساسی و نیازهای اولویتدار شهرستانهای استان، مطرح و تصمیمات مناسب و امیدبخشی برای رفع اهم مشکلات موجود، گرفته شد.
اینجانبان ضمن آرزوی توفیقات روزافزون به همه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی و از جمله کارگزاران دولت چهاردهم در خدمت حداکثری به مردم، از رئیس محترم دولت جمهوری اسلامی ایران و هیأت همراه به خاطر سفر کاری به استان اردبیل، صمیمانه قدردانی میکنیم و امیدواریم با عملیاتی شدن تصمیمهای اتخاذ شده در سفر و تخصیص بهموقع اعتبارات مربوط، شاهد برداشته شدن گامهای مؤثر و بلند در مسیر توسعه و پیشرفت استان مقدس اردبیل باشیم.
همچنین از تمامی عزیزانی که در استانداری و دستگاههای نظامی، امنیتی و اجرایی ذیربط، برای میزبانی شایسته از ایشان، تلاش و به نحو احسن همکاری کردند سپاسگزاریم.
