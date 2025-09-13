به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه خبری نشست مشورت‌های سیاسی سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان منتشر شد.

اولین نشست مشورت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری هند و جمهوری ازبکستان در سطح مدیران کل منطقه‌ای وزارت خانه‌های امور خارجه سه کشور در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ (۹ سپتامبر ۲۰۲۵) به میزبانی تهران برگزار شد.

ریاست هیات ایرانی را محمد رضا بهرامی، مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران؛ ریاست هیات هندی را آن‌اند پراکاش، مدیر کل منطقه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری هند؛ و ریاست هیات ازبک را غلامجون پریمکلوف، مدیر کل بخش همکاری با کشورهای آسیای جنوبی، خاورمیانه و نزدیک و آفریقای وزارت امور خارجه ازبکستان، بر عهده داشتند.

سه طرف با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست سه جانبه، بر برگزاری منظم و سالانه آن در راستای تامین منافع متقابل و توسعه رفاه و کامیابی در منطقه تاکید کردند.

سه طرف در این نشست بر گسترش و تعمیق همکاری‌ها به ویژه در حوزه‌های مربوط به مواصلات، بهره گیری از موقعیت راهبردی بنادر در این رابطه و کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC) تاکید و در این خصوص پیشرفت‌های انجام گرفته در تصمیمات اخذ شده در سومین نشست کارگروه چابهار که در نوامبر ۲۰۲۴ در بمبئی هند برگزار شد را بررسی کردند.

سه طرف همچنین راهکارهای توسعه روابط تجاری و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک را مورد بررسی و تاکید قرار دادند.

سه طرف همچنین در ارتباط با مسائل منطقه‌ای و بررسی ساز و کارهای ارتقای همکاری‌ها در زمینه مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با یکدیگر به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.