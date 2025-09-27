ضرورت ارتقای همکاری ایران و ازبکستان به سطح تمدنی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلامجواد نیکبین رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه ازبکستان یکی از مهمترین شرکای تمدنی ایران محسوب میشود، بیان کرد: در شکلگیری تمدن ایرانی-اسلامی در دوره اوج خود شهرهایی همچون سمرقند و بخارا نقش بسیار ویژهای ایفا کردهاند و همین نقش باعث شده تا امروز بین ایران و ازبکستان مشاهیر مشترک و میراث ناملموس متعددی وجود داشته باشد.
نیکبین همچنین تصریح کرد که روابط با ازبکستان را میتوان فراتر از صرف روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بلکه در سطح تمدنی دید. اقدامات دولت ازبکستان در زمینه احیای تمدن اسلامی با تأسیس مرکزی با این نام نیز نشانگر این رویکرد مشترک است؛ همانطور که مقام معظم رهبری نیز بارها بر ضرورت همکاری کشورهای اسلامی در سطح تمدنی برای ارتقا تمدن اسلامی تاکید داشتهاند.
نماینده مردم بردسکن و کاشمر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد روابط سیاسی ایران و ازبکستان در سالهای اخیر تاکید کرد که بخش مهمی از این رشد به دلیل اصلاحات عمیق و گستردهای است که در ازبکستان در دوره ریاست جمهوری میرضیایف انجام گرفته است. سفر بسیار مهم شهید رئیسی به ازبکستان و همچنین سفر میرضیایف که نقطه عطف مهمی در روابط دوجانبه بود در این زمینه قابل ذکر است. در طول سالهای اخیر اسناد و موافقتنامههای مهمی بین دو کشور امضا شده که در صورت اجرایی شدن کامل آنها یک رشد محسوس را در روابط شاهد خواهیم بود.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان با تاکید بر اینکه حوزه اقتصاد یکی از مهمترین اولویتها در روابط تهران و تاشکند است، این رشد و پیشرفتهای اقتصادی را عاملی مطرح کرد که باعث شده ازبکستان به یکی از شرکای تجاری مهم ایران تبدیل شود.
نیکبین همچنین اضافه کرد: رشد اقتصادی ۶ و ۶.۵ درصدی ازبکستان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشانگر این وضعیت است که باعث شده مبادلات تجاری با ایران نیز رشد یابد. چشمانداز مبادلات تجاری ۵ میلیارد دلاری در چنین شرایطی میتواند واقعگرایانه باشد. با این حال لازم است دو کشور موانع موجود در مبادلات تجاری را به ویژه با همراهی پارلمانها برطرف کرده و تسهیل در روابط اقتصادی محقق شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ایران و ازبکستان قابلیت همکاری بیشتری در سطح ژئواکونومیک دارند، کریدورهایی همچون ترانسافغان را عاملی برای همگرایی بیشتر بین دو کشور عنوان کرد.
وی در این زمینه تاکید کرد که در حوزه ترانزیتی ابتکارهای مهمی همچون کریدور ترانس افغان در جریان است که طی آن ایران و ازبکستان با اتصال مزار شریف به هرات میتوانند سطح جدیدی از همکاری ژئواکونومیکی منطقهای را رقم بزنند. این همکاریهای اقتصادی میتواند منجر به ارتقای ثبات و امنیت در افغانستان شده و منافع کشورهای همسایه از جمله ایران و ازبکستان را نیز تأمین کند، از این رو گفتگو و تعامل بیشتر ایران و ازبکستان به خصوص در حوزه افغانستان و در مسائل راهبردی میتواند منافعی برای کل منطقه و جامعه بینالمللی داشته باشد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ازبکستان در انتها با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگی علیرغم وجود فرصتها و اشتراکات بسیار زیاد همچنان ظرفیت بسیار زیادی برای تقویت و توسعه همکاریها وجود دارد، تاکید کرد: جریان گردشگری بین دو کشور میتواند در سطح بسیار بالایی شکل گرفته و نزدیکی فرهنگی ملتها را موجب شود. میراث مشترک و مشاهیر نامداری همچون علیشیر نوایی، ابن سینا و یا خوارزمی بنیان مهمی برای توسعه روابط در حوزه فرهنگی محسوب میشود.
