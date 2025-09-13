دستگیری سرشبکه باند سارقان مسلح طلاجات منزل در فرودگاه اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه طلاجات از منازل توسط اعضای یک باند چهار نفره، خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی سه نفر از اعضای باند شناسایی و دستگیر شدند، اما سرشبکه باند کماکان متواری بود.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و اقدامات فنی توسط کارآگاهان پلیس آگاهی آبادان، سرشبکه اعضای باند چهار نفره در فرودگاه اهواز و هنگامی که قصد ترک استان را داشت طی عملیات غافلگیرانه دستگیر و به آبادان منتقل شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران در بازرسی از متهم، مقداری طلاجات به سرقت‌رفته از شکات پرونده را کشف و ۲ دستگاه خودرو دنا پلاس و ساینا را در این زمینه توقیف کردند.

سرهنگ گوروئی بیان داشت: این سارق اعتراف کرد که به همراه دوستان خود که پیش‌تر دستگیر شده و در زندان به‌سر می‌برند، در سرقت طلاجات منازل به شیوه تهدید با سلاح گرم فعالیت داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: به شهروندان این اطمینان خاطر را می‌دهیم که پلیس به میزانی از توانمندی و اشراف اطلاعاتی دست یافته که هیچ مجرمی توان فرار از چنگال عدالت را ندارد.

وی ضمن هشدار به سارقان و برهم‌زنندگان امنیت مردم افزود: مجرمان شک نداشته باشند که پس از ارتکاب اعمال مجرمانه توسط پلیس شناسایی و دستگیر خواهند شد.