باند سرقت طلا در آبادان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رمضان گوروئی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل در سطح شهرستان آبادان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام رصد میدانی و اقدامات اطلاعاتی گسترده، اعضای یک باند پنج نفره را شناسایی کردند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیات‌های جداگانه و غافلگیرانه در مخفیگاه‌هایشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو حلقه انگشتر طلا به وزن تقریبی پنج گرم و دو دستگاه خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها کشف شد.

سرهنگ گوروئی توضیح داد: متهمان در تحقیقات تخصصی پلیس به چهار فقره سرقت طلاجات از منازل در سطح شهرستان آبادان اعتراف کردند.

وی با اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضائی بیان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هر فرد یا افرادی که قصد خدشه دار کردن آن را داشته باشند، با اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد شد.