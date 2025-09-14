به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران، با تاکید بر اینکه حدود ۶۰ درصد از مساحت منطقه ۱۲، فرسوده و ناپایدار است و ۴۸ درصد از مساحت آن را بافت تاریخی تشکیل می‌دهد از اجرای سیاست‌های تشویقی نوسازی بافت فرسوده و تاریخی خبر داد.

شهردار منطقه ۱۲، با اشاره به مصوبات کمیسیون ماده ۵، اعلام کرد: برای املاک بالای ۱۰۰ متر، یک طبقه تشویقی و برای قطعات ۴۰۰ متری در گذرهای ۱۲ متری، دو طبقه تشویقی در نظر گرفته‌ایم. همچنین معافیت از تأمین پارکینگ در برخی املاک اعطا می‌شود.

آئینی به مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی در زمینه احیا و تقویت سکونت در محدوده بافت‌های تاریخی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، ۱۷ بسته تشویقی برای نوسازی در بافت‌های تاریخی در نظر گرفته شده است. از جمله این مشوق‌ها می‌توان به معافیت سطح زیرزمین مسکونی و بالکن‌ها از تراکم ساختمانی، کاهش ضریب تأمین پارکینگ و امکان نصب درب اضافه در معابر با عرض کمتر از ۵ متر اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در مواردی که محدودیت‌های ارتفاعی اجازه ساخت طبقات بیشتر را نمی‌دهد، امکان افزایش سطح اشغال فراهم شده تا مالکان بتوانند از حداکثر ظرفیت تراکم خود استفاده کنند.

آئینی در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات ویژه منطقه ۱۲ اشاره کرد: به استثنای منطقه ۱۲، مالکان می‌توانند ساخت‌وساز را از منفی ۶۰ سانتیمتر آغاز کنند. این مساعدت ویژه‌ای است که برای تسهیل نوسازی در این منطقه در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه به مشکلات منطقه اشاره کرد: وجود ۲۵۴ پلاک ثبتی و قرارگیری ۴۸ درصد از منطقه در حریم تاریخی، موجب محدودیت‌های ارتفاعی و ساختاری شده است.

شهردار منطقه ۱۲ افزود: برای بافت‌های تاریخی، طبق مصوبه شورای شهر، امکان تغییر کاربری بدون عوارض، توسعه تا ۲۰۰ متر بدون پرداخت عوارض و صدور پروانه دستی فراهم شده است.

آئینی اظهار کرد: بر اساس مصوبه ۴۲۲۵ شورای اسلامی شهر تهران، املاک واقع در بلوک‌های شهری با بافت فرسوده مشمول تخفیف‌های قابل توجهی در پرداخت عوارض صدور پروانه می‌شوند. در صورتی که ۸۰ تا ۱۰۰ درصد یک بلوک فرسوده باشد، مالکین از ۷۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. همچنین در صورت تجمیع قطعات در همان بلوک، این تخفیف تا سقف ۱۰۰ درصد قابل افزایش است؛ به‌طوری‌که با تجمیع شش قطعه، کل عوارض صدور پروانه بخشیده می‌شود.

وی افزود: برای بلوک‌هایی با ۶۰ تا ۷۰ درصد فرسودگی نیز تخفیف ۶۰ درصدی در نظر گرفته شده که با تجمیع قطعات، تا سقف ۹۰ درصد قابل افزایش است.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: در حوزه تأمین پارکینگ نیز تسهیلاتی برای مالکین در نظر گرفته شده است. از جمله افزایش شیب رمپ تا ۲۰ درصد، افزایش عرض درب ورودی پارکینگ تا ۶.۵ متر و امکان احداث دو درب پارکینگ در املاک تجمیعی با عرض ۱۲ متر در بافت فرسوده و همچنین طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵، در زمین‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر، امکان کسر یک واحد پارکینگ وجود دارد و در زمین‌های ۱۵۰ تا ۳۰۰ متر، تنها نیم واحد پارکینگ برای سه طبقه اول مورد نیاز است.

آئینی اشاره کرد: در ادامه اصلاحات پهنه‌بندی نیز صورت گرفته است. پهنه R ۲۵۱ که پیش‌تر سطح اشغال ۵۰ درصدی داشت و موجب نارضایتی مالکین شده بود، در این دوره به R ۱۲۲_۴ تغییر یافت و سطح اشغال به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. این تغییر موجب تسهیل در دریافت پروانه و کاهش تخلفات ساختمانی شده است.

همچنین در املاک با مساحت کمتر از ۱۰۰ متر مربع، بسته به نوع پهنه، امکان ساخت چهار طبقه مسکونی فراهم شده است، مشروط بر اینکه عرض ملک کمتر از ۵۰ متر نباشد. در املاک با عرض کمتر از ۵۰ متر نیز یک طبقه تجاری در ۱۰۰ درصد عرصه قابل احداث خواهد بود.‌

بازنگری طرح تفصیلی، کلید رونق ساخت و ساز

وی از بازنگری طرح تفصیلی خبر داد و گفت: بازنگری طرح تفصیلی با توجه به نظرات میراث فرهنگی و مشاوران در دست انجام است. به عنوان مثال، پهنه‌های R۲۱ در محله تختی در حال تبدیل به R ۱۲۲_۴ هستند که موجب افزایش یک طبقه در تراکم خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید و رفع محدودیت‌های کنونی، شاهد رونق قابل توجهی در ساخت و ساز منطقه خواهیم بود. این بازنگری می‌تواند تحول بزرگی در نوسازی بافت فرسوده منطقه ایجاد کند.

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به مصوبه ۶۵۳ کمیسیون ماده ۵ اظهار داشت: بر اساس بند ۱۱ این مصوبه، در گذرهای کمتر از ۱۲ متر که حداقل ۶۰ درصد از آنها شکل گرفته باشد، امکان اعطای مجوز تا ۵ طبقه فراهم شده است.

وی افزود: این مصوبه به مالکان این امکان را می‌دهد که برای اصلاح دستور نقشه خود اقدام کنند و از حداکثر ظرفیت ساخت‌وساز بهره‌مند شوند. این مصوبه نه تنها شامل بافت‌های فرسوده، بلکه برای همه مناطق و بافت‌ها قابل اجرا است.

آئینی تأکید کرد: این مصوبه می‌تواند بسیاری از مشکلات و معضلات مربوط به منظر شهری در گذرهای کم‌عرض را حل کند و روند نوسازی را در منطقه تسریع بخشد.

شهردار منطقه ۱۲ در پایان خاطرنشان کرد: این مصوبه جدید از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به تمام مناطق ابلاغ شده و همکاران ما در حال حاضر آماده ارائه خدمات بر اساس این ضوابط جدید هستند.

توافق میراث فرهنگی و شهرداری تهران برای تسریع در پاسخ‌گویی به استعلام‌ها



آئینی در ادامه گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که اخیراً میان شهرداری تهران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید، مقرر شد زمان پاسخ‌گویی به استعلام‌های مرتبط با املاک واقع در بافت‌های تاریخی حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام شود. این اقدام با هدف کاهش بروکراسی اداری و تسریع در روند صدور پروانه‌های ساختمانی صورت گرفته است.

شهردار منطقه ۱۲ افزود: در این تفاهم‌نامه همچنین بازنگری‌هایی در خصوص محدوده تاریخی محله سنگلج پیش‌بینی شده است. طبق مفاد توافق، مقرر شد در مناطقی که ساخت‌وساز انجام شده و فاقد حریم میراثی هستند، با نظارت میراث فرهنگی و حضور مشاور تخصصی، وضعیت بناها بررسی و اصلاحات لازم در خصوص حریم‌ها اعمال شود

شهردار منطقه ۱۲ با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی در مساجد محلات اظهار داشت: به صورت منظم و هفتگی در مساجد منطقه جلسات اطلاع‌رسانی برگزار می‌کنیم که در آن مصوبات جدید و تسهیلات نوسازی به صورت شفاف برای شهروندان تشریح می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، از طریق نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در نواحی مختلف، انتشار اطلاعات در سامانه‌ها و سایت‌های شهرداری، و همچنین برگزاری جلسات رو در رو با شهروندان، به طور کامل در جریان امکانات و تسهیلات قرار می‌گیرند.