۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

قلع و قمع ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی آزادشهر

آزادشهر-رئیس امور اراضی شهرستان آزادشهر گفت: پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۰۰ مترمربع در اراضی کشاورزی شهرستان آزادشهر قلع و قمع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جفایی اظهار کرد: با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و رئیس و کارشناس اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی، پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۰۰ مترمربع در اراضی کشاورزی شهرستان آزادشهر قلع و قمع شد.

رئیس امور اراضی شهرستان آزادشهر گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور است و این اداره با جدیت تمام با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد کرد.

جفایی همچنین اظهار کرد: علاوه بر پنج مورد اجرا شده، پرونده‌های دیگری نیز در دست اقدام قرار دارد و به‌زودی نسبت به قلع و قمع آن‌ها نیز اقدام خواهد شد.

گفتنی است، تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی جرم محسوب شده و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

