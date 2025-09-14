قلع و قمع ۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی آزادشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جفایی اظهار کرد: با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و رئیس و کارشناس اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی، پنج مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۲۰۰ مترمربع در اراضی کشاورزی شهرستان آزادشهر قلع و قمع شد.
رئیس امور اراضی شهرستان آزادشهر گفت: این اقدام در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت گرفته است.
وی در ادامه افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور است و این اداره با جدیت تمام با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد کرد.
جفایی همچنین اظهار کرد: علاوه بر پنج مورد اجرا شده، پروندههای دیگری نیز در دست اقدام قرار دارد و بهزودی نسبت به قلع و قمع آنها نیز اقدام خواهد شد.
گفتنی است، تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی جرم محسوب شده و طبق قانون با متخلفان برخورد میشود.
نظر شما