طرح تفصیلی شهر شاهرود ابلاغ شد

شاهرود- شهردار شاهرود از ابلاغ طرح تفصیلی شهر شاهرود همزمان با میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی پیش از ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از ابلاغ طرح تفصیلی شهر شاهرود همزمان با میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه‌السلام خبر داد و ابراز کرد: از سال ۹۸ تاکنون حدود ۱۰۰ جلسه تخصصی فقط در شهرداری شاهرود برای بحث و بررسی طرح تفصیلی برگزار شده است.

وی افزود: علاوه بر این، جلسات متعددی نیز با حضور کارشناسان و مدیران اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و نهایتاً خروجی این جلسات در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد و با تایید شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، طرح به شهرداری برای اجرایی شدن ابلاغ شد.

شهردار شاهرود در توضیح محتوای طرح بیان کرد: در تهیه طرح تفصیلی سعی شده است علاوه بر توجه به شبکه معابر و کاربری‌ها، ضوابطی که بتواند تسهیل کننده ساخت‌وساز و روان‌سازی خدمات به مردم باشد نیز مورد توجه قرار گیرد و همچنین برخی موضوعاتی که در طرح جامع نیاز به بازنگری داشت، در مطالعات طرح تفصیلی مجدداً بررسی و اصلاح شد.

احمدی در پایان تصریح کرد: امیدوارم این طرح که به عنوان سند بالادستی توسعه شهر محسوب می‌شود، بتواند در رونق آبادانی و ارتقای خدمت به مردم عزیز شاهرود نقش مؤثر و مفیدی ایفا کند.

