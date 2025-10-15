رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه‌ ساختمان در بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی مناطق ۲۲ گانه معاونت هماهنگی و امور مناطق از منطقه ۱۲ تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲، مدیران کل معاونت، معاونان و مدیران منطقه، برگزار شد.

فروزنده در ابتدای نشست در جمع معاونان و مدیران منطقه گفت: محور نخست در این نظارت‌های میدانی این است که، استمرار کار و جهاد تبیین خدمت‌رسانی ادامه یابد. کارهای انجام‌شده مستند شود و بر پایه یک گزارش مقایسه‌ای به مردم عزیز شهرمان ارائه کنیم.

وی افزود: محور دوم پاسخگویی صادقانه و شفاف به شهروندان با محوریت میز خدمت و محور سوم پروژه‌های آینده و اولویت‌بندی پروژه‌هایی است که بیشترین تأثیر را در زندگی مردم دارند.

فروزنده در ادامه افزود: در ۴ سال گذشته بالغ بر ۵۰ کیلومتر به خطوط مترو تهران اضافه شده و ۲۱ ایستگاه مترو احداث گردید. این در حالی است که در این دوره مدیریت شهری قرارداد خرید ۱۰۵۰ واگن مترو منعقد شده حال آنکه تعداد واگن‌های مترو در ۱۰ سال گذشته در تهران ۱۱۰۰و اگن بوده است.

وی با اشاره به عملکرد حوزه عمرانی در ۴ سال اخیر گفت: ساخت ۹۰ تقاطع همسطح و غیر همسطح در شهر در دستور کار قرار گرفته که تعداد ۶۹ عدد از آنها اجرا شده و با اتمام این ۹۰ تقاطع ۷۰۰ کیلومتر پیمایش شهروندان در طول روز کاهش خواهد یافت و نیز صرفه جویی یک میلیون لیتری مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت.



فروزنده همچنین افزود: یکی از اقدامات خوب دیگر در این دوره رشد صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده بوده است. شهرداری به جای آنکه شهر را توسعه دهد نوسازی بافت فرسوده را مد نظر قرار داد و در این ۴ سال شاهد رشد ۸۰ درصدی صدور پروانه در بافت‌های فرسوده بوده ایم که این هم اقدام بی مانندی بوده است.

لطف الله فروزنده در بخش دوم نظارت ستادی از منطقه ۱۲و در جمع پرسنل منطقه گفت: احساس مثبتی که در دل کارکنان شکل گرفته، باید به شهروندان منتقل شود. این انتقال از طریق گفتگو و ارتباط مؤثر ممکن خواهد بود. در این بخش از پرسنل منطقه برحسب عملکرد شاخص در حوزه تخصصی و نیز همکاران روشن دل منطقه تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

فروزنده، در بخش سوم نظارت ستادی در دیدار با ائمه جماعات، نخبگان و معتمدین محلات این منطقه، بر ضرورت مشارکت مردمی در پیشبرد برنامه‌های شهری و تقویت ارتباط دوسویه میان مدیریت شهری و شهروندان تأکید کرد.

فروزنده در این نشست گفت: برنامه‌های توسعه‌ای زمانی موفق خواهند بود که مردم در جریان اقدامات قرار بگیرند و احساس کنند که در مسیر پیشرفت شهر نقش دارند.

بهسازی شبکه فاضلاب بازار

در این نشست همچنین محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ نیز ضمن قدردانی از اقدام معاونت در راستای نظارت ستادی از مناطق گفت: نظارت‌های اینچنین نه‌تنها نقاط ضعف و قوت مناطق را روشن می‌کند، بلکه سبب اصلاح رویه‌ها و ارتقا عملکرد نیز می‌شود.

وی در ادامه گفت: برای اولین بار در حوزه جابجایی تیرهای چراغ برق مزاحم در بافت‌های متراکم با تعامل مؤثر با اداره برق و شرکت بازآفرینی و جذب ۲۰ میلیارد تومان، ۱۵۹ عدد پایه تیر چراغ برق در راستای تسهیل رفت وآمد شهروندان جابه جا می‌شود.

وی در ادامه افزود: بهسازی شبکه فاضلاب بازار تهران با بیش از ۲ کیلومتر در حال اجراست که این پروژه نقش حیاتی در ایمنی، بهداشت و پایداری زیرساخت‌های بازار دارد.

آئینی در ادامه افزود: با وجود توقف صدور پروانه‌ها، منطقه ۱۲ در نیمه اول سال جاری رشد ۱۹۶ درصدی درآمد نسبت به سال گذشته داشته است.