عزم ملی برای بازآفرینی و شتاب‌دهی به آهنگ رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

رویداد ملی «احیاء ظرفیت‌های فناورانه ایران» با شعار «عزم ملی برای جهش فناورانه» و با هدف بسیج تمامی امکانات برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رویداد که صبح امروز (پنج شنبه) در سالن سلام مجموعه لارک تهران با حضور دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و معاونان بنیاد ایران پیشرفته، صندوق توسعه ملی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری کشور برگزار شد، ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور با تعریف مشکلات و در عین حال ارائه راه‌حل‌های راهبردی و آینده‌ساز، نقطه نظرهای کلیدی خود جهت حل نظام مسائل زیست‌بوم فناوری کشور را ارائه کردند.

در این رویداد ملی همچنین ۵۰ شرکت و بنگاه سرمایه‌گذاری فعال نیز برای مشارکت در تأمین مالی و شتاب‌دهی به این شرکت‌های دانش بنیان نیازمند احیا اعلام آمادگی کردند.

از مهم‌ترین دستاوردهای این رویداد، عقد تفاهم‌نامه‌های تخصصی برای احیا و رشد حداقل ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان با اعتبار تسهیلاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی بود. علاوه بر این، «مرکز احیای شرکت‌های دانش‌بنیان» ذیل بنیاد ایران پیشرفته با مأموریت احیای همه‌جانبه واحدهای راکد و نیمه‌فعال کشور، فعالیت تخصصی خود را آغاز کرد.

برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه مشاوره‌های تخصصی مالی، مدیریتی، حقوقی و قضائی در قالب میزهای تخصصی احیاء، از دیگر خدمات ارائه‌شده در این رویداد ملی بود.

گفتن است این رویداد یک روزه با محور معرفی فناوری‌های نوین و آینده ساز، بهم رسانی ظرفیت‌های ارائه کننده ها و خدمات گیران اقتصاد فناورانه، توسعه شراکت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین معرفی صنعت احیاء شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

از نگاه ناظران حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، این رویداد مسیر جدیدی را در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور برای تأمین نیازهای فناورانه و راهبردی ریل‌گذاری کرده و با اتصال خدمات‌گیرندگان و فعالان این حوزه به دنبال افزایش سوددهی شرکت‌های دانش‌بنیان است.

