به گزارش خبرگزاری مهر، در این رویداد که صبح امروز (پنج شنبه) در سالن سلام مجموعه لارک تهران با حضور دکتر محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری و معاونان بنیاد ایران پیشرفته، صندوق توسعه ملی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و بازیگران کلیدی زیست‌بوم نوآوری کشور برگزار شد، ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور با تعریف مشکلات و در عین حال ارائه راه‌حل‌های راهبردی و آینده‌ساز، نقطه نظرهای کلیدی خود جهت حل نظام مسائل زیست‌بوم فناوری کشور را ارائه کردند.

در این رویداد ملی همچنین ۵۰ شرکت و بنگاه سرمایه‌گذاری فعال نیز برای مشارکت در تأمین مالی و شتاب‌دهی به این شرکت‌های دانش بنیان نیازمند احیا اعلام آمادگی کردند.

از مهم‌ترین دستاوردهای این رویداد، عقد تفاهم‌نامه‌های تخصصی برای احیا و رشد حداقل ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان با اعتبار تسهیلاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی بود. علاوه بر این، «مرکز احیای شرکت‌های دانش‌بنیان» ذیل بنیاد ایران پیشرفته با مأموریت احیای همه‌جانبه واحدهای راکد و نیمه‌فعال کشور، فعالیت تخصصی خود را آغاز کرد.

برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه مشاوره‌های تخصصی مالی، مدیریتی، حقوقی و قضائی در قالب میزهای تخصصی احیاء، از دیگر خدمات ارائه‌شده در این رویداد ملی بود.

گفتن است این رویداد یک روزه با محور معرفی فناوری‌های نوین و آینده ساز، بهم رسانی ظرفیت‌های ارائه کننده ها و خدمات گیران اقتصاد فناورانه، توسعه شراکت بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و همچنین معرفی صنعت احیاء شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

از نگاه ناظران حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، این رویداد مسیر جدیدی را در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور برای تأمین نیازهای فناورانه و راهبردی ریل‌گذاری کرده و با اتصال خدمات‌گیرندگان و فعالان این حوزه به دنبال افزایش سوددهی شرکت‌های دانش‌بنیان است.