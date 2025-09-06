اعطای مدال دانشمند جوان آغاز یک حرکت راهبردی در جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، امروز شنبه 15 شهریور در مراسم اعطای مدال دانشمند جوان جهان اسلام که در چارچوب هفته جایزه مصطفی (ص) برگزار شد، با اشاره به سابقه تمدنی جهان اسلام اظهار داشت: از پیروزی انقلاب اسلامی زمان زیادی نگذشته است؛ ۴۰ سال برای یک حرکت تمدنی، مدت کوتاهی محسوب می‌شود، در حالی که تمدن اسلامی در حافظه تاریخی بشر، همواره نماد شکوفایی علمی و فرهنگی بوده است.

وی با اشاره به دوران طلایی تمدن اسلامی افزود: شما دانشمندان، نخبگان جوان و اساتید حاضر، به‌خوبی می‌دانید که در قرون اولیه شکوفایی اسلام، دوران درخشانی در تاریخ بشریت رقم خورد. از خاورمیانه تا خاور دور، از آفریقا تا آندلس، دانشمندان مسلمان با برجسته‌ترین چهره‌های علمی جهان تعامل داشتند.

دکتر مخبر دزفولی با نام بردن از شخصیت‌هایی چون ابن‌سینا، ابوریحان، فارابی، بیرونی، ابن رشد و نهادهایی مانند بیت‌الحکمه، تأکید کرد: آنچه در میان این نام‌ها مشترک است، جایگاه والای علم و عالم در اندیشه اسلامی است. اگرچه در مقاطعی از تاریخ عقب نگه داشته شدیم و منابع‌مان به غارت رفت، اما پیام اسلام همواره بر تعالی علم و عدالت بوده است.

وی با اشاره به اهمیت اعطای مدال دانشمند جوان تصریح کرد: این مدال تنها یک رویداد مقطعی یا نمادین نیست، بلکه برنامه‌ای راهبردی و بلندمدت است که باید با دیدی استراتژیک به آن نگریسته شود. این مدال نماد توجه به جریان بزرگ نخبگی و دانشی میان جوانان جهان اسلام است.

دکتر مخبر دزفولی با تاکید بر فراگیر بودن این حرکت علمی گفت: این مدال نه‌تنها متعلق به دانشمندان ایرانی و مسلمان، بلکه متعلق به همه جوانانی است که دغدغه پیشرفت علم، عدالت، انسانیت و توسعه بشری را دارند.

وی با اشاره به بهره‌مندی غرب از دستاوردهای علمی مسلمانان در طول تاریخ گفت: قرن‌هاست که کشورهای غربی از آثار دانشمندان مسلمان مانند ابن‌سینا بهره برده‌اند. امروز غرب در واقع وام‌دار تمدن و دانش جهان اسلام است.

او ادامه داد: اکنون زمان آن رسیده است که به جای تقابل، بر همکاری و هم‌افزایی تمرکز کنیم. محور این تحول باید جوانان باشند و ما در ایران تجربه‌های موفقی در این زمینه داشته‌ایم، از جمله تأسیس بنیاد ملی نخبگان.

رئیس فرهنگستان علوم در ادامه از راه‌اندازی «آکادمی جوان» خبر داد و گفت: این آکادمی با حضور نزدیک به ۱۰۰ نخبه جوان ایرانی آغاز به کار کرده است. از دانشمندان جوان کشورهای اسلامی دعوت می‌کنیم تا به این مجموعه بپیوندند و شبکه‌ای از دانشمندان جهان اسلام را شکل دهند.

وی در تشریح دستاوردهای علمی ایران پس از انقلاب گفت: در آغاز پیروزی انقلاب، تنها ۲۳ دانشگاه در کشور فعال بودند، اما امروز بیش از ۴۰۰ دانشگاه جامع در ایران داریم. تعداد اعضای هیأت علمی نیز از ۴ هزار نفر به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

دکتر مخبر دزفولی با اشاره به رشد علمی ایران خاطرنشان کرد: سهم ایران از تولید علم جهانی در آغاز انقلاب کمتر از سه صدم درصد بود، اما امروز این سهم به حدود ۲ درصد رسیده و نزدیک به ۳ درصد از مقالات پر استناد دنیا متعلق به دانشمندان ایرانی است. این پیشرفت‌ها را با افتخار با سایر کشورها به اشتراک می‌گذاریم.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت تبدیل دانش به فناوری گفت: این آغاز مسیری است که می‌تواند به ثبت اختراعات بیشتر، گسترش مرزهای دانش و حل مسائل جهان اسلام منجر شود. اگر این هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی شکل بگیرد، دستیابی به علوم پیشرفته و ایجاد زندگی سالم، عادلانه و پیشرفته برای ملت‌های مسلمان دور از دسترس نخواهد بود.