آغاز هشتمین دوره تربیت مربی تخصصی صحیفه سجادیه ویژه طلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، با هدف ترویج و تعمیق معارف ناب اسلامی مندرج در دعاهای صحیفه سجادیه، هشتمین دوره تربیت مربی این اثر ماندگار امام سجاد (ع) را برگزار میکند.
این دوره آموزشی که ویژه طلاب سطوح عالی حوزههای علمیه (برادران و خواهران) طراحی شده است، به دنبال پرورش نیروهای متخصص و کارآمد برای تدریس و انتقال مفاهیم عمیق صحیفه سجادیه در سطح جامعه است.
بر اساس اعلام دبیرخانه این دوره، جزئیات اجرایی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ خواهد بود.
همچنین جدول زمانبندی کلاسها ویژه برادران: روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته و ویژه خواهران: روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته از ساعت ۱۴ تا ۱۷ بعدازظهر است.
علاقهمندان برای شرکت در این دوره تأکیدی میتوانند تا تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه ارتباطی تلگرامی به آیدی @Tarbiyat_morabbi04 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
این دوره با بهرهگیری از اساتید مجرب و ارائه سرفصلهای کاربردی، فرصتی ممتاز برای طلاب حوزههای علمیه است تا به صورت تخصصی بر گنجینه معارف صحیفه سجادیه مسلط شده و توانایی تدریس و تبلیغ آن را کسب کنند.
مکان برگزاری این کلاس در تهران، خیابان صفائیه، انتهای کوچه ۲۴، پلاک ۹۲ خواهد بود.
نظر شما