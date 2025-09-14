مرکز نور پیشتاز در علوم اسلامی دیجیتال و هوش مصنوعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسین بهرامی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس دانشگاه قم به معرفی فعالیتها و دستاوردهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور پرداخت.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور با اشاره به سابقه بیش از سه دهه فعالیت تخصصی مرکز در زمینه علوم اسلامی، اظهار داشت که از بیش از دو دهه پیش، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به صورت گسترده در حوزه علوم انسانی نیز فعالیت خود را آغاز کرده و نزدیک به ۱۷ سال است که در زمینه هوش مصنوعی و فناوریهای مرتبط گامهای مؤثری برداشته است.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: با توجه به اهمیت روزافزون علوم اسلامی و انسانی دیجیتال در سطح جهانی، مرکز نور به شکل جدی در این حوزه ورود کرده و برای مدیریت بهتر فعالیتها، پژوهشکده علوم اسلامی دیجیتال را تأسیس کرده است.
وی با اشاره به فعالیتهای مستمر پژوهشکده علوم اسلامی دیجیتال گفت: اولین همایش ملی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال مهرماه آینده در شهر قم برگزار خواهد شد که فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و گسترش همکاریهای علمی در این زمینه است.
رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی اسلامی نور به حجم و کیفیت دیتای تولید شده در مرکز نیز اشاره کرد و افزود: دیتای ما دو ویژگی مهم دارد؛ نخست اینکه کاملاً تصحیح شده است و دوم عمیق و دقیق است، چرا که فهرستها و قالبهای متعددی برای سازماندهی آن طراحی شده است.
وی ادامه داد: نتیجه این گردآوری و پردازش دادهها تولید مجموعههای ارزشمندی همچون کتابخانه دیجیتال نور با بیش از ۱۳۰ هزار جلد کتاب، نورمگز با بیش از یک میلیون و هشتصد هزار مقاله، پایگاه پایاننامهها با بیش از ۱۳۰ هزار پایاننامه و صدها نرمافزار تخصصی در حوزه علوم اسلامی است.
حجت الاسلام بهرامی افزود: این مجموعهها در قالبهای رومیزی، وبسایت و اپلیکیشنهای همراه در دسترس پژوهشگران علوم اسلامی در داخل و خارج کشور قرار دارد.
نظر شما