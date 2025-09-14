  1. استانها
  2. اصفهان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۱

عملیات اجرایی طرح آبرسانی به ۶ روستای تیران و کرون آغاز شد

اصفهان- مدیر آبفای تیران و کرون گفت:عملیات اجرایی طرح آبرسانی به ۶ روستای شهرستان تیران و کرون با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

مسعود مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف حذف آبرسانی سیار و تأمین آب شرب پایدار مردمان ساکن در روستاهای کردسفلی، کردعلیا، دره‌بید، دولت‌آباد، گنهران و تقی‌آباد با جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۵۰۰ نفر به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: در این طرح ۱۳ کیلومتر خط انتقال و ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع آب از جنس چدن داکتیل و پلی‌اتیلن با قطرهای ۱۲۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر اجرا می‌شود.

مدیر آبفای شهرستان تیران و کرون نیاز آبی این ۶ روستا را ۲۰ لیتر بر ثانیه عنوان کرد و گفت: تاکنون علاوه بر احداث یک ایستگاه پمپاژ و یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب، در حدود ۲ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری، حفاری شده است.

