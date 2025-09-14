«ماه کوچولوی من» دست پر از تگزاس برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «ماه کوچولوی من» ساخته علی عطشانی که سال گذشته در شهر لس‌آنجلس ساخته شد، جایزه بهترین فیلم از یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی تگزاس را از آن خود کرد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره که شنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) در شهر ادینبورگ ایالت تگزاس برگزار شد، علی عطشانی جایزه بهترین فیلم را از سوی هیئت داوران جشنواره دریافت کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم جنوب تگزاس از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول یک دهه اخیر به یکی از رویدادهای مهم سینمایی ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است.

«ماه کوچولوی من» در رقابت با ۱۱۲ فیلم دیگر از کشورهای مختلف موفق به کسب این جایزه شد.

این اثر پیش‌تر موفق به دریافت جوایز مهمی از جشنواره‌های مختلف همچون جشنواره کانادا، جشنواره کانزاس‌سیتی، جشنواره فیلم سانتافه، جشنواره ریورساید کالیفرنیا و بسیاری دیگر شده است.

«ماه کوچولوی من» داستان جذاب دو دختر نوجوان را روایت می‌کند که یک دوستی عمیق آنلاین بین آن‌ها شکل می‌گیرد؛ دوستی عمیقی که از مرزها و فرهنگ‌ها عبور می‌کند. یکی از آن‌ها از ایالات متحده آمریکا و دیگری از ایران، ثابت می‌کنند که عشق و دوستی بدون در نظر گرفتن فاصله فیزیکی یا نابرابری در جهان، هیچ مرزی نمی‌شناسد.

ناتالیا پولو، نیکول آماتو، برنت کوبلیک، متیو فیرمن و الناز باقری بازیگران این فیلم هستند.

عوامل اصلی فیلم «ماه کوچولوی من» عبارتند از کارگردان و نویسنده: علی عطشانی، مدیر فیلم‌برداری: کوهیار کلاری، طراح چهره‌پردازی: فرزانه زردشت، مدیر تولید: سیاوش طرازنده پور، عکاس: هادی آخوندی، طراح صحنه و لباس: مجید میرفخرایی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: سپهر میکائیلی، دستیار تهیه‌کننده: آنا مک‌نیون، فیلم‌بردار: رضا کبیری، صدابردار: فرزام منطقی، تدوین: روزبه کلباسی، تهیه شده در American Brightlight Film Productions.