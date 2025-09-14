دریافت 5 MB کد خبر 6589099 https://mehrnews.com/x392kr ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ کد خبر 6589099 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ صحبتهای روبرتو پیاتزا پس از شکست برابر مصر روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پایان دیدار ایران و مصر گفت: بهترین بازی ممکن را ارائه ندادیم. کپی شد مطالب مرتبط کلید برد تیم ملی والیبال مصر مقابل ایران از زبان سرمربی این تیم تحلیل عملکرد ملیپوشان والیبال برابر مصر؛ آنها در خواب خرگوشی بودند برچسبها تیم ملی والیبال ایران مصر ایران روبرتو پیاتزا
