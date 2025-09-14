دریافت 5 MB
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵

صحبت‌های روبرتو پیاتزا پس از شکست برابر مصر

روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پایان دیدار ایران و مصر گفت: بهترین بازی ممکن را ارائه ندادیم.

