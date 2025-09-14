عباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره باخت تیم ملی والیبال ایران مقابل مصر در مسابقات قهرمانی جهان گفت: من همیشه به این موضوع تأکید کردهام که ما نباید انتقادی کنیم که خدای نکرده شکننده باشد یا آسیبی به تیم ملی بزند اما باید واقعیتها گفته و این نقیصه برطرف شود، چون اگر این کار را انجام ندهیم قطعاً خودمان را گول زدیم. به نظر من تیم ملی والیبال ایران مقابل مصر غفلت کرد و بازیکنان این بازی را از ابتدا هم دستکم گرفتند. من بعید میدانم که آقای پیاتزا اجازه بدهد بازیکنان چنین تفکری داشته باشند اما بازیکنان غفلت کردند و در خواب خرگوشی بودند و همین موضوع به ما آسیب جدی وارد کرد.
وی افزود: ما شروع خوبی نداشتیم. من نمیگویم تیم مصر تیم خوبی نبود؛ به هر حال هر تیمی که برای قهرمانی جهان میآید، مسلماً یک تیم آماده است اما اگر مقایسه کنیم، تیم ملی والیبال ایران حتی نباید با مصر مساوی میکرد، چه برسد به اینکه ما ببازیم. حالا این مشکل کجاست؟ به نظر من باید کارشناسی بیشتری انجام شود، بدون تعارف باید واقعیتها گفته شود و به دنبال رفع این مشکلات برویم.
کارشناس والیبال عنوان کرد: بعضیها میگویند با این باخت ما به عنوان تیم دوم صعود میکنیم و قطعاً به مشکل میخوریم، به نظرم نباید به این موضوعات پرداخت. مشکل اصلی ما این است که بازیهای دوستانهمان را کجا برگزار کردیم. مثلاً با تیمهایی بازی کردیم که مسلماً با تمام توان حاضر نمیشوند چون میترسند بازیکنان مصدوم شوند یا به خوبی آنالیز شوند. من همیشه گفتهام که اردوهای خوبی برگزار نمیکنیم، پیشفصل مسابقهمان ضعیف است و بازیهای سنگینی انجام نمیدهیم تا عیارمان مشخص شود. باید زیر فشار برویم تا ببینیم بازیکنان در شرایط سخت چه عملکردی دارند.
وی ادامه داد: گفتنیها باید گفته شود، ولی به نظر من تخریب نباید رخ دهد. تخریب کار قشنگی نیست، وگرنه خیلی راحت میشود همهچیز را گفت. این کافی نیست؛ باید راهکار ارائه شود، پیشنهاد سازنده داده شود و حرفی باشد که به دل بنشیند. ما ایرانی هستیم و بابت این شکست خیلی ناراحت شدیم و دوست داشتیم ایران ببرد، اما ورزش غیرقابل پیشبینی است. تلاش بازیکنان باید ادامه داشته باشد. تیم والیبال مصر کاملاً آماده بود، با سیستم بازی میکرد، مربیشان به خوبی آنها را تمرین داده بود، توپها به راحتی پاس داده میشد و سرویسهایشان، علیرغم اینکه گاهی به خطا میرفت اما بسیار مؤثر بود.
میرحسینی اظهار داشت: من احساس کردم در ست اول بازی را دستکم گرفتیم. همیشه گفتهایم مربیان خارجی با دانش هیچ تیمی را دستکم نمیگیرند ولی ما این کار را کردیم. این موضوع به بازیکنان منتقل نشده بود که این تیم را نباید دستکم گرفت. ست اول خیلی بد شروع کردیم، ست دوم را راحت بردیم، ولی دوباره اشتباه کردیم. امیدوارم با دید کارشناسی، بدون تعارف، گفتنیها بیان شود و همدلی ایجاد شود. ما دعا میکنیم و هنوز امید زیادی داریم که تیم در بازیهای بعدی نتیجه خوبی بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که اصلیترین ضعف تیم ملی والیبال به لحاظ فنی چه بود، عنوان کرد: ناهماهنگی بازیکنان و ضعف دفاع روی تور اصلیترین مشکل بود. دریافتها هم مشکل داشت. البته در ست دوم دفاعهای خوبی داشتیم، اما در مجموع ناهماهنگی ملموس بود. دلیل اصلی این ناهماهنگی، غرور ناشی از دو برد قبل از مسابقات جهانی مقابل تیمهای آلمان و اسلوونی بود. فکر کردیم گروهمان ساده است و همین غرور باعث دستکم گرفتن حریف شد. البته غیبت اسماعیلنژاد هم ضربه بزرگی به تیم وارد کرد.
کارشناس والیبال در مورد بازی بعدی ایران مقابل تونس افزود: تیم والیبال تونس تیمی قابل احترام است و با تیم سادهای مثل فیلیپین تفاوت دارد. اگر دستکم گرفته شود یا غفلت کنیم، کار دشوار خواهد شد. اما از نظر فنی، تیم ایران توانمندتر است. مشکل اصلی ما این است که بازیهای تدارکاتی خوبی نداشتیم. ای کاش این بازیها یک ماه پیش در یک کشور بیطرف برگزار میشد تا محک بهتری بخوریم. در غیر این صورت، تیمهای بزرگ حاضر نمیشوند توان اصلی خود را نشان دهند یا ریسک مصدومیت کنند. مطمئن باشید تیم ما توانمند است، به شرط اینکه این شکست برای ما تجربه شود. همیشه ثابت کردهایم که در شرایط سخت میتوانیم خودمان را پیدا کنیم.
