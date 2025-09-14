کلید برد تیم ملی والیبال مصر مقابل ایران از زبان سرمربی این تیم

به گزارش خبرنگار مهر، «مارکو یونیتا» بعد از پیروزی تیم ملی والیبال مصر مقابل ایران در سومین روز رقابت های قهرمانی جهان گفت: برد خیلی خوبی بود. بعد از شکست در گیم دوم که نتیجه خیلی سختی بود، ما آروم ماندیم. به تیم گفتم که اوکی، مشکلی نیست. ما یک - یک شدیم.

وی همچنین تصریح کرد: مشکل اون طرف (بازیکنان تیم ایران) بود چون کمی عصبانی بودند.

سرمربی تیم ملی والیبال مصر با تاکید بر اینکه از نتیجه به دست آمده و عملکرد شاگردانش خیلی رضایت دارد، خاطرنشان کرد: خیلی راضی ام چون این تیم از ماه می شروع به تمرین کرد. از آنجا شروع کردند تا رسیدند به اینجا و این اولین بازی رسمی ما بود. پس به عنوان یک تیم خیلی بهشون افتخار می کنیم.

وی در مورد گیم سوم دیدار تیم های ایران و مصر که بازیکنان مصر مقابل بازی خوب ملی پوشان ایران و بازگشت تدریجی آنها به بازی، خیلی خوب کار کردند و مانع بردشان شدند، خاطرنشان کرد: کلید این بود که سرویس را مدیریت کنیم. ما در گیم چهارم خیلی اشتباه کردیم. به بازیکنان گفتم الان وقت مدیریت کردن است. مدیریت شاید دفاع باشد. گفتم مشکلات این گیم می تواند تا اخر ادامه پیدا کند.

«مارکو یونیتا» مجدد نسبت به برد تیم ملی والیبال مصر برابر ایران ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز (یکشنبه ۲۳ شهریور) در نخستین دیدار خود در مسابقات قهرمانی مردان جهان ۳ بر یک مغلوب مصر قهرمان آفریقا شد. ملی پوشان ایران روز سه شنبه برای برگزاری دومین دیدار خود به مصاف تونس می روند.