به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان متشکل از ابوذر جلالی، امیر رجبپور و مرسده پیشهور، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، اسامی آثار راهیافته به این ۲ بخش را اعلام کرد.
آثار راهیافته به بخش کودک:
کتابخانه جادویی – کارگردان: فرامرز غلامیان (اصفهان)
چهار خوان – کارگردان: دلارام بیگی (آستانه اشرفیه)
قصههای این خمره حکایت یه عمره – کارگردان: امیرحسین انصافی (لواسان)
بپر بپر شادی بیار – کارگردان: سوران حسینی (مریوان)
شهر آرزوها – کارگردان: آرمین دزفولیزاده (کرمانشاه)
سورپرایز – کارگردان: نرگس خاککار (ملایر)
تیتی و صندوقچه آرزوها – کارگردان: محسن پورنظری (رودسر)
آثار راهیافته به بخش مسابقه استانی:
دروغ چرا – کارگردان: محمدرضا پورعلی (کیاشهر)
مبارک یا دلقک – کارگردان: علی بیداوسی (لاهیجان)
سه قصه، یک آسمان – کارگردان: عسل ظهورطلب (رشت)
مره خوش بومه – کارگردان: احمد امیری امامی (املش)
چی فکر میکردیم، چی شد – کارگردان: هومن میرمعنوی (رشت)
در پارک – کارگردان: زهرا بردبار (رشت)
کلنگ سیاه – کارگردان: بهزاد پورحیدری (کلاچای)
ستاره فانوس – کارگردان: علی عباسیان (املش)
چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر در شهرستان لاهیجان برگزار میشود.
نظر شما