به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هیئت انتخاب چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان متشکل از ابوذر جلالی، امیر رجب‌پور و مرسده پیشه‌ور، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، اسامی آثار راه‌یافته به این ۲ بخش را اعلام کرد.

آثار راه‌یافته به بخش کودک:

کتابخانه جادویی – کارگردان: فرامرز غلامیان (اصفهان)

چهار خوان – کارگردان: دلارام بیگی (آستانه اشرفیه)

قصه‌های این خمره حکایت یه عمره – کارگردان: امیرحسین انصافی (لواسان)

بپر بپر شادی بیار – کارگردان: سوران حسینی (مریوان)

شهر آرزوها – کارگردان: آرمین دزفولی‌زاده (کرمانشاه)

سورپرایز – کارگردان: نرگس خاک‌کار (ملایر)

تی‌تی و صندوقچه آرزوها – کارگردان: محسن پورنظری (رودسر)

آثار راه‌یافته به بخش مسابقه استانی:

دروغ چرا – کارگردان: محمدرضا پورعلی (کیاشهر)

مبارک یا دلقک – کارگردان: علی بیداوسی (لاهیجان)

سه قصه، یک آسمان – کارگردان: عسل ظهورطلب (رشت)

مره خوش بومه – کارگردان: احمد امیری امامی (املش)

چی فکر می‌کردیم، چی شد – کارگردان: هومن میرمعنوی (رشت)

در پارک – کارگردان: زهرا بردبار (رشت)

کلنگ سیاه – کارگردان: بهزاد پورحیدری (کلاچای)

ستاره فانوس – کارگردان: علی عباسیان (املش)

چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند از تاریخ ۲ تا ۵ مهر در شهرستان لاهیجان برگزار می‌شود.