به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان عصر شنبه در نشست خبری رونمایی از پوستر چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان در پارک بعثت با گرامیداشت یادو خاطره شهدا، اظهار کرد: رویداد فرهنگی نقش مهمی در در تقویت حقوق شهروندی و وحدت ملی دارد.
فرماندار لاهیجان افزود: هنر ایثار و شهادت جلوهای از زیباییهای فرهنگی است که باید به جهانیان معرفی شود.
وی از اهمیت نقش شهرداران در اشاعه فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی، گفت و تصریح کرد: شهرداران موفق آنهایی هستند که در کنار امور عمرانی، در گسترش برنامههای فرهنگی پیشگام باشند.
مسچیان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، نقش هنرمندان را در ایجاد روحیه صلحجویی، وحدت و پایداری امنیت برجسته دانست و گفت: در شرایطی که دشمنان در پی تضعیف فرهنگ ما هستند، چنین جشنوارههایی میتوانند به بالندگی و غنای فرهنگ ایرانی، اسلامی و لاهیجانی کمک کنند.
نظر شما