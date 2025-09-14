به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب فرد عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیلم با اشاره به جایگاه ویژه مدرسه در فرآیند تعلیم و تربیت اظهار کرد: مدرسه، محور اصلی رشد و پرورش نسل آینده است و باید همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان در آماده‌سازی فضاهای آموزشی و تأمین تجهیزات لازم نهایت همکاری را داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار افزود: ایجاد محیطی ایمن، پویا و با نشاط برای دانش‌آموزان از اولویت‌های اصلی شورای آموزش و پرورش است و تلاش خواهد شد با برنامه‌ریزی دقیق و رفع مشکلات احتمالی در حوزه فضای آموزشی، تجهیزات و نیروی انسانی، سال تحصیلی جدید در شرایطی مطلوب آغاز شود.

حاجب فرد، همچنین ضمن قدردانی از تلاش‌های فرهنگیان، مدیران مدارس و همراهی اولیا تصریح کرد: هم‌افزایی و همکاری همه‌جانبه، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزشی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان دیلم در سال تحصیلی جدید دارای هفت هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز، ۶۹ مدرسه اعم از دولتی و غیردولتی و ۳۴۹ کلاس درس است که توجه ویژه به وضعیت فضاهای آموزشی و امکانات مدارس ضروری است.

در پایان این نشست، اعضای شورا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مقرر شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم برای تسهیل در روند بازگشایی مدارس را انجام دهند.