۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

گسترش سامانه بارشی با احتمال آب گرفتگی در خراسان رضوی

مشهد - کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: با گسترش سامانه بارشی برای برخی مناطق نیمه شمالی استان خراسان رضوی احتمال آب‌گرفتگی معابر و ایجاد رواناب پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: تا چهارشنبه هفته جاری، در استان به‌ویژه در نواحی بادخیز افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد که گاهی شدید همراه با خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی این مدت، به‌تناوب انتقال ذرات گردوغبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در سایر نواحی استان و همچنین در مشهد مقدس (به‌ویژه طی امروز تا فردا) ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هوای خنک تا اواخر هفته ماندگار خواهد بود و از امروز تا صبح سه‌شنبه، با گسترش سامانه بارشی، برای برخی مناطق نیمه شمالی احتمال آب‌گرفتگی معابر و ایجاد رواناب پیش‌بینی شده است.

