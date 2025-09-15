گسترش سامانه بارشی با احتمال آب گرفتگی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: تا چهارشنبه هفته جاری، در استان بهویژه در نواحی بادخیز افزایش سرعت وزش باد رخ میدهد که گاهی شدید همراه با خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: طی این مدت، بهتناوب انتقال ذرات گردوغبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در سایر نواحی استان و همچنین در مشهد مقدس (بهویژه طی امروز تا فردا) ادامه خواهد داشت.
وی افزود: هوای خنک تا اواخر هفته ماندگار خواهد بود و از امروز تا صبح سهشنبه، با گسترش سامانه بارشی، برای برخی مناطق نیمه شمالی احتمال آبگرفتگی معابر و ایجاد رواناب پیشبینی شده است.
نظر شما