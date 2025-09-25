بارش باران با احتمال آب گرفتگی معابر در خراسان رضوی

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، امروز پنجشنبه سوم مهرماه در نیمه شمالی استان افزایش ابر و در برخی نقاط این نیمه بویژه در نواحی شمال غرب، بارش باران با احتمال رعدوبرق و آبگرفتگی معابر پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین در نواحی شرقی استان افزایش باد با احتمال خیزش گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی در ادامه افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، نوسانات دمایی مشهد بین ۱۲ و ۲۵ درجه سانتی‌گراد بوده است و امروز در گرم‌ترین ساعات به ۲۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۱۱ درجه خواهد رسید.

اثمری بیان کرد: همچنین طی شبانه‌روز گذشته، فریمان با ۶ درجه و داورزن با ۳۱ درجه، به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی امروز پنجشنبه سوم مهرماه در مشهد مقدس را صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد با احتمال بارش باران پیش بینی کرد و در ادامه افزود: فردا و روز شنبه موقتاً جوی به نسبت پایدار همراه با افزایش دمای هوا در اکثر نقاط استان پیش‌بینی می‌گردد و آسمان مشهد طی فردا جمعه صاف گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.