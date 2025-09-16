تداوم هوای خنک مشهد تا پایان هفته

سارا حکمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، کماکان بهتناوب و با شدت و ضعف بویژه در نواحی بادخیز استان افزایش سرعت وزش باد (گاهی بهنسبت شدید همراه با خیزش و انتقال گردوخاک) پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین تا پایان هفته در نیمه شمالی استان گاهی افزایش ابر و بارشهای رگباری پراکنده بویژه در ارتفاعات و نواحی شمال غرب با احتمال آبگرفتگی و جاری شدن روانآب رخ خواهد داد.
وی افزود: طی این مدت در ساعات شب و اوایل صبح تشکیل مه در جادههای کوهستانی استان دور از انتظار نیست.
حکمی بیان کرد: هوای بهنسبت خنک تا پایان هفته ماندگار است اما برای روزهای جمعه و شنبه افزایش موقت دما پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی در ادامه افزود: فردا چهارشنبه آسمان مشهد صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش باد و افزایش ابر، در ارتفاعات با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش بینی شده است.
نظر شما