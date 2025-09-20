مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده نگری و تصاویر ماهواره، از امروز ظهر همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید با خیزش و انتقال گردوخاک، در اغلب مناطق استان به تدریج بر غلظت ذرات گردوغبار معلق در هوا افزوده شده و کاهش کیفیت هوا و میدان دید با احتمال خسارت به همراه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: این وضعیت تا اواسط هفته ادامه داشته همچنین بتدریج بر مقدارابرناکی افزوده شده که در مناطق کوهستانی شمال و مرکز استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی گفت: از سه شنبه شرایط برای رخداد رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق مساعدتر است. یک شنبه کاهش محسوس دمای هوای روزانه پیش بینی می‌شود.

اثمری در ادامه بیان کرد: میانگین دمای مشهد فردا (۳۰ شهریور) در سردترین ساعات بین ۱۰ تا ۱۲ درجه است. پیش‌بینی می‌شود امروز دمای مشهد در گرم‌ترین ساعات ۳۷ درجه و فردا به حدود ۲۴ درجه برسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی مشهد مقدس را طی فردا یکشنبه قسمتی تا نیمه ابری و غبار آلود گاهی افزایش سرعت وزش باد ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی کرد /.