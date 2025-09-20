  1. استانها
کاهش ۱۳ درجه‌ای دمای هوا در مشهد

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: براساس پیش‌بینی‌ها دمای هوا در مشهد فردا یکشنبه ۳۰ شهریور با کاهش ۱۳ درجه‌ای نسبت به امروز، در گرم‌ترین ساعات به حدود ۲۴ درجه می رسد.

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های آینده نگری و تصاویر ماهواره، از امروز ظهر همراه با وزش باد شدید تا بسیار شدید با خیزش و انتقال گردوخاک، در اغلب مناطق استان به تدریج بر غلظت ذرات گردوغبار معلق در هوا افزوده شده و کاهش کیفیت هوا و میدان دید با احتمال خسارت به همراه دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: این وضعیت تا اواسط هفته ادامه داشته همچنین بتدریج بر مقدارابرناکی افزوده شده که در مناطق کوهستانی شمال و مرکز استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی گفت: از سه شنبه شرایط برای رخداد رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق مساعدتر است. یک شنبه کاهش محسوس دمای هوای روزانه پیش بینی می‌شود.

اثمری در ادامه بیان کرد: میانگین دمای مشهد فردا (۳۰ شهریور) در سردترین ساعات بین ۱۰ تا ۱۲ درجه است. پیش‌بینی می‌شود امروز دمای مشهد در گرم‌ترین ساعات ۳۷ درجه و فردا به حدود ۲۴ درجه برسد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی مشهد مقدس را طی فردا یکشنبه قسمتی تا نیمه ابری و غبار آلود گاهی افزایش سرعت وزش باد ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی کرد /.

