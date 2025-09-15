تاکید رهنما بر فعالیت مستقل کمیته فنی؛ خودم گزینه هدایت تیم ملی نیستم

مسعود رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جریان مجمع انتخاباتی فدراسیون به خانواده بزرگ کاراته، روسای هیئت‌ها، مربیان، قهرمانان و … قول دادیم مجمع مشورتی تشکیل و در تصمیم گیری موضوعات مهم کاراته بتوانیم از نظرات دوستان و اهل فن و کارشناسان بهره ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص نام، اعضا و شیوه کار این مجمع به زودی تصمیم گیری خواهیم کرد تا بتوانیم با راهبردی مشورتی امور کاراته را پیش ببریم. در همین خصوص باید تاکید کنم که کارشناسان خبره در آینده کاراته نقش مهمی خواهند داشت.

رئیس فدراسیون کاراته در مورد انتخاب اعضای کادر فنی هم گفت: در جریان نخستین جلسه مشورتی با کارشناسان، رئیس سازمان تیم‌های ملی پیشنهاد داد با حضور سجاد گنج زاده از کادر فنی قبلی و اضافه شدن امیر مهدیزاده، تمرینات تیم ملی برای حضور در رقابت‌های مهم پیش رو با نظارت این سازمان آغاز شود تا مقدمات قانونی انتخاب سرمربی فراهم شود. البته باید اشاره کنم که از این پس سازمان تیم‌های ملی به صورت مستقل فعالیت خواهد کرد، چرا که باید پاسخگوی نتایج و عملکرد تیم‌های ملی باشند.

رهنما در پاسخ به این سوال که این تصمیم به منزله حضور خود وی به عنوان سرمربی است، گفت: من چندین سال سرمربی تیم ملی بودم و طی چند سال گذشته پیشنهادات در این خصوص را رد کردم، معتقدم حضور رئیس فدراسیون به عنوان سرمربی تصمیمی اشتباه است. یک سال تا بازی‌های آسیایی فاصله داریم و گذشت زمان درست و غلط بودن این ادعا را اثبات می‌کند.

وی ادامه داد: علاقمند هستم با حضور در استان‌ها از نزدیک در جلسه با مسئولین هیئت‌ها مشکلات کاراته کاها در شهرهای مختلف را بررسی کرده و بتوانیم کاری ریشه‌ای داشته باشیم. اکنون هم در مسیر سفر به تبریز هستم و در هفته آتی نیز به سایر استان‌ها خواهیم رفت.

رئیس فدراسیون کاراته در مورد نبودن امکانات لازم و ارتباط آن با نتایج کسب شده در مسابقات رده‌های سنی آسیا گفت: با این تعداد تیم ملی، برنامه‌های متعدد داخلی و برون مرزی، بزرگترین معضل کاراته نبود زیر ساخت‌های لازم است. واقعاً کسب این نتایج که بازخورد خوبی هم در جامعه کاراته داشت با امکانات موجود کار بزرگی بود.

رهنما در پایان گفت: باید از وزیر ورزش تشکر ویژه ای داشته باشم که در ادامه حمایت‌های خود به زودی سالنی با امکانات مناسب در خور شان کاراته کشور در اختیار ما قرار خواهد داد تا کاراته بعد از چند سال بلاتکلیفی، بتواند مکانی مستقل جهت انجام امور خود داشته باشد.