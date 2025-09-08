عموزاده: پتانسیل کاراته ایران مشخص شد؛ می توانستیم ۸ مدال طلا بگیریم

مهدی عموزاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: رقابتهای کاراته قهرمانی ردههای سنی آسیا در سطح کمی و کیفی خوبی برگزار شد. کشورهای آسیایی سرمایهگذاری بالایی در کاراته داشتهاند و این باعث رونق این رشته شده است.
وی افزود: چند سالی است که کشورها به دنبال پیشرفت در این رشته هستند. قزاقستان، ازبکستان، عربستان، قرقیزستان و … همه در حال پیشرفت هستند. کاری که از سالهای گذشته آغاز کردهاند در حال به ثمر نشستن است و در رقابتهای چین شاهد بودیم که هیچ کاراته کایی زنگ تفریح نیست و هر مبارزه برای خود حکم فینال را دارد.
سرمربی تیم ملی کاراته ادامه داد: در کنار این کشورها، ژاپن هم که با تمام توان و برنامه ریزی خاص به میدان آمده و در کاتا و کومیته مدالهای زیادی گرفت. ضمن اینکه چین هم یکی از همین کشورهای رو به رشد است که در آینده مدالهای بیشتری خواهد گرفت. در واقع با نگاهی به جدول مسابقات متوجه میشویم که اغلب کشورها مدعی هستند.
مهدی عموزاده در مورد عملکرد اعضای تیم ایران در این مسابقات گفت: پسران ایران در این رقابتها موفق به کسب یک طلا، هفت نقره و یک برنز شدند. در واقع هشت کاراته کای ما با برتری مقابل رقبای خود به دیدار پایانی راه پیدا کرده و میتوانستند با عملکردی بهتر رنگ مدال خود را تغییر دهند.
عموزاده ادامه داد: این نفرات بخشی از پتانسیل کاراته ایران هستند که تیم ملی متعلق به آنهاست. همه نفرات حتی آنها که مدال نگرفتهاند سخت تلاش کردند و برای رسیدن به مدال چیزی کم نگذاشتند ولی خود رقابتهای قهرمانی آسیا بود و همه تیمها برای رسیدن به سکوی قهرمانی با آمادگی بالا به میدان آمده بودند.
وی در خصوص اینکه چه مشکلی باعث شد که از هشت فینال تنها یک مدال طلا کسب شود گفت: همه اعضای تیم تلاش خود را کردند و برخی موارد در این نتایج دخیل بود. قصد توجیه ندارم ولی کم تجربگی، اشتباهات فردی و برخی سوگیریهای داوری از دلایل این اتفاق بود. شک نداشته باشید که اگر همین مشکلاتی که بیان شد کمی تعدیل میشد حداقل ۵ طلا گرفته بودیم.
سرمربی تیم ملی در پایان گفت: همانطور گفتم این کاراته کاها استعدادهای ناب کاراته ایران هستند که فدراسیون کاراته میتواند با برنامه ریزی صحیح و اصولی، آینده تیم ملی را با آنها تضمین کند.
نظر شما