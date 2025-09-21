  1. ورزش
آغاز اردوی تیم ملی کاراته زیر نظر مهدیزاده/ در انتظار معرفی سرمربی

دور جدید تمرینات تیم ملی کاراته در شرایطی زیر نظر قهرمان سابق کاراته جهان آغاز می‌شود که فدراسیون هنوز تکلیف سرمربی این تیم را مشخص نکرده و در حال بررسی گزینه ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تکلیف کادر فنی تیم ملی هنوز به صورت کامل مشخص نشده، قرار است عصر روز یکشنبه دور جدید تمرینات تیم ملی زیر نظر امیر مهدیزاده قهرمان سابق کاراته آسیا و جهان آغاز شود.

هفته گذشته در پایان جلسه مشورتی رئیس فدراسیون کاراته با برخی از کارشناسان و اهل فن، سجاد گنج زاده و امیر مهدیزاده به عنوان مربیان تیم ملی انتخاب و معرفی شدند. با این وجود مهدیزاده تمرینات تیم ملی را زیر نظر خواهد داشت.

علی مسکین، مرتضی نعمتی، صالح اباذری، مهدی خدابخشی، امیر برزویی، مهدی عاشوری و محمود نعمتی از جمله کاراته کاهای دعوت شده به اردوی تیم ملی هستند و قرار است چند کاراته کای دیگر نیز به این جمع اضافه شود

