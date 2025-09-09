دختران کاراته ناشنوا در یازدهمین اردوی المپیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری ۱۰ مرحله اردو نتیجه برنامه ریزی انجام شده برای تیم ملی کاراته دختران ناشنوا در مسیر آماده سازی حضور در بازی های المپیک، تا به امروز بوده است.

این تیم قرار است از روز چهارشنبه (۱۹ شهریور) یازدهمین مرحله اردوی خود را آغاز کند و تا ۲۲ شهریور پیگیر آن باشد. به همین منظور دختران المپیکی کاراته ناشنوایان امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان می شوند.

اسامی دختران المپیکی کاراته به این شرح است:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا

*مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

فرحناز ارباب (سرمربی) و شادی جعفری زاده (مربی) هدایت دختران کاراته ناشنوایان را در اردو و بازی های پیش رو بر عهده دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.