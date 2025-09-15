به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاونت صنایع دستی و کار گروه شورای راهبردی در سالن نوروز وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد.
در این نشست پیرامون پیش نویس سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع و عرضه و صادرات صنایع دستی صحبتهایی مطرح شد و یدالله طاهرنژاد رئیس کارگروه شورای راهبردی صنایع دستی گفت: در مورد صنایع دستی نمیتوانیم صرفاً اقتصادی برخورد کنیم. محصولات صنایع دستی شناسنامه دارند و مثل انسان هستند و نباید اجازه دهیم صنایع دستی را به سمت تولیدات دیگر ببرند. همچنین بازنگری تعریف صنایع دستی یکی از اولویتهای ما است.
جلالی معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت: انتظار کنش گران حوزه صنایع دستی الان حوزه معیشتی است. در کنار اینکه به فرهنگ توجه داریم باید بتوانیم اقتصاد فرهنگ را نیز پیش ببریم و تلاش من تغییر این کارکرد با حفظ ریشهها است. یعنی بتوانیم اقتصادی مبتنی بر فرهنگ داشته باشیم.
وی افزود: تا زمانی که به ادبیات توسعه متصل نشویم و با رویکرد توسعه به ادبیات فرهنگ و هنر نگاه نکنیم نمیتوانیم در این زمینه پیش رویم. من تمام تلاشم بر این بود که نقش آفرینی خودمان را داشته باشیم.
جلالی ادامه داد: هیچوقت صنایع دستی شغل اصلی و اول نبوده است و به این دلیل گفتم حواسمان به حوزه فرهنگی هم باشد.
وی با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی طیف گستردهای از خلق اثر تا تولید کالا داریم، افزود: باید تکلیفمان را روشن کنیم و اگر زنجیره تولید باشد ما به سمت کالای مصرفی خواهیم رفت و حفظ اصالت کالاها برای ما اهمیت دوچندانی دارد.
